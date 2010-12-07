«Авроре» подыскали нового генерального директора

Генеральным директором ОАО «Фирма « Аврора» (49,496% акций принадлежат супруге депутата ЗС Приморского края Юрия СТЕПАНЧЕНКО) назначен Владимир БЕРНАУЧИС. При этом, по уже сложившейся традиции, новому главе предприятия, специализирующегося на выпуске деталей крупнопанельного домостроения, отведен 3-месячный испытательный срок по 6 января 2011 года. Ранее компанию те же три месяца возглавлял Николай ДРОЗДОВ. Отметим, что по итогам 9 месяцев 2010 года «Аврора» получила 465 тыс. рублей чистого убытка, тогда как годом ранее была получена чистая прибыль в размере 6,464 млн рублей.

Теги: