Непогода сковала грузы

На станции Ванино скопилось более 600 вагонов грузов, ожидающих отправки на Сахалин. А в целом по дальневосточной магистрали - это более 1 тыс. 100 вагонов. Грузы должны быть перевезены на Сахалин через Татарский пролив паромами, принадлежащими Сахалинскому морскому пароходству (СахМП).

У более чем 178 вагонов истекли сроки доставки, в связи с чем РЖД предъявлены иски на 30 млн руб. Компания несет существенные убытки, и не только материальные, но и репутационные. Заместитель директора СахМП Егор ВАГИН винит во всем неблагоприятные погодные условия. «Ноябрь в этом году выдался аномальным. 7 штормовых дней паромы стояли. Сейчас они работают на дополнительных мощностях, в свою полную силу», - сказал Е. Вагин.

И.о. заместителя начальника ДВЖД Андрей ВАУЛИН сказал, что, несмотря на плохие погодные условия, со стороны партнеров - моряков хотелось бы видеть не только желание обсудить проблему, но и реальные шаги по ее преодолению. Он подчеркнул также, что во главу угла должны ставиться интересы населения острова. Представители СахМП заверили, что кризисная ситуация разрешится уже через две недели. Сейчас все четыре парома, принадлежащие компании, стоят в порту, дожидаясь улучшения метеоусловий.

Надо сказать, что проблема эта не впервые дает о себе знать, она повторяется из года в год. Решить ее сможет строительство моста или тоннеля на материк.