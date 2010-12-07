Проверь заказчика строительных работ в Интернете!

На официальном сайте саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» www.a-s-p.org появился информационный раздел «Проверь заказчика». Ресурс ориентирован, прежде всего, на строительные компании, которые выступают подрядчиками.

В разделе представлен перечень заказчиков работ, составленный на основе судебных разбирательств, где заказчики выступали ответчиками по взысканию денежных средств по договорам строительно-подрядных работ. Критерием для внесения является удовлетворение иска, предъявленного подрядчиком, полностью или частично, а также мировое соглашение.

Месяцем ранее СРО «АСП» открыла на сайте справочник строительных компаний Приморского края. Его отличительной особенностью стало то, что представленные компании являются членами саморегулируемых организаций. Здесь собрана информация о 735 организациях, являющихся членами 15 строительных СРО. В «Альянсе строителей Приморья» уверены, что эти информационные ресурсы найдут свою аудиторию и помогут заказчикам и подрядчикам в проверке информации о своих потенциальных партнерах.