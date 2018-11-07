Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше

За время трехлетнего правления на Сахалине Олег Кожемяко переформатировал не только агропромышленный комплекс области, но и в целом экономику

Чуть более месяца назад, в достаточно непростой период политического кризиса, Приморье возглавил Олег Кожемяко. «Работы впереди достаточно много. Есть и трудности, но мы никогда не боялись их преодолевать. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сделать жизнь в Приморье лучше для всех слоев населения. Опираясь на ваш опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации, мы сделаем так, чтобы Приморье было процветающим регионом», - сказал тогда при вступлении в должность врио губернатора края Кожемяко.

А знаний и компетенции этому опытнейшему региональному управленцу, «универсальному солдату Кремля» не занимать. За плечами – руководство такими сложными регионами, как Корякский АО, Амурская, Сахалинская области. Кроме того, в его активе несколько крупных успешных бизнес-проектов.

Островная специфика

Безусловно, опыт огромнейший. Но попробуем разобраться и отследить, какие опыт и знания могут пригодиться главе Приморья в развитии нашего региона, на примере его предыдущего места работы - Сахалинской области.

Как изменился Сахалин за время губернаторства там Олега Кожемяко, корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» довелось увидеть своими глазами. И надо сказать, масштабы, количество и главное - качество этих изменений впечатляет. За время его руководства Сахалинской областью - с марта, после назначения врио, и с сентября 2015 года после победы на выборах - не только намечено и обозначено, но и на практике реализовано множество успешных проектов в различных сферах экономики – от сельского хозяйства до медицины и образования.

Область и в самом деле досталась ему не самая простая, со своими нелегкими особенностями, как, наверное, любой регион на Дальнем Востоке. В 2015 году до 70% продуктов питания доставлялось в Сахалинскую область из других регионов страны и из-за рубежа. Это негативно сказывалось на качестве многих продуктов и ценах. Регион был способен полностью обеспечивать себя только картофелем и яйцом. На 70% была закрыта потребность в овощах открытого грунта, на 49% - защищенного грунта. По другим группам продуктов ситуация была еще хуже. Внутреннее производство молока покрывало потребность лишь на 16%, мяса - только на 9%.

Проблема, прямо скажем, не первого десятка лет, от того еще более острая и глубокая, требующая незамедлительного решения, как говорится, «еще вчера».

Именно поэтому Олег Кожемяко, понимая трудное, оторванное от материка положение островитян, зависимость бюджета от нефтегазового комплекса, в первую очередь взялся за эту сферу экономики Сахалина. В кратчайшие сроки были поставлены цель и задачи: насытить рынок продукцией местного производства, для чего запустить несколько сельхозпроектов, в том числе и в рамках ТОР «Южная». Расскажем о некоторых подробнее.

Проекты растут как на дрожжах

АО «Мерси Агро Сахалин»: АО, уже построившее к 2015 году свиноводческий комплекс на 12 тыс. голов, в 2017 году уже как резидент ТОР «Южная» реализовало вторую очередь проекта. В марте началось строительство свинокомплекса на 50 тыс. голов, в сентябре вторая очередь уже дала первое мясо. При выходе на полную мощность планируется производить 6820 тонн мяса в год. За 9 месяцев 2018 года предприятием произведено около 4,3 тыс. тонн мяса. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.

АО «Совхоз «Корсаковский»: Проект, не являющийся резидентом ТОР, однако от этого не менее амбициозный - АО «Совхоз «Корсаковский» в с. Раздольном. Здесь завершается строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов основного стада и агрогородка с индивидуальной жилой застройкой на 50 домов. В рамках реализации проекта производство продукции составит 7 200 тонн молока и 300 тонн мяса в год. К слову сказать, агрогородок усадебного типа уже введен в эксплуатацию, жилье служебное, заселены 12 семей работников совхоза.

В ноябре, в 20-х числах, в совхоз на «Боингах» из Европы будут завозить первый скот. Коровы голштинской породы зарекомендовали себя хорошей молочной продуктивностью. По словам министра сельского хозяйства Сахалинской области Михаила Кузьменко (к слову, которого можно смело назвать человеком команды – он переехал вслед за Кожемяко из Амурской области), контракт обществом заключен, отборщики уже работают в Венгрии, в Голландии. Скот собирают в подрядной фирме в Венгрии, ставят на карантин. Тем временем на ферме все готово для приема новоселов: и коровники, и силосные траншеи для зимне-стойлового периода.

АО «Совхоз «Корсаковский» также планирует вхождение в Свободный порт Владивосток.

ООО «Грин Агро-Сахалин»: Еще одним примером успешных проектов в рамках ТОР «Южная» в Анивском городском округе стало ООО «Грин Агро-Сахалин», компания, хорошо известная приморцам. Она занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока. К созданию уникального мясо-молочного предприятия полного цикла ООО «Грин Агро Сахалин» приступило в начале текущего года, подписав в декабре 2016 года соглашение об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Министр сельского хозяйства рассказал, что в данный момент здесь идет первый этап строительства. Заканчивается строительство первой очереди животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада в с. Троицком, мощностью 15 тыс. тонн молока и 360 тонн мяса крупного рогатого скота. Вторая очередь предполагает строительство завода по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки, что позволит существенно расширить ассортимент продукции и выпускать кроме традиционных молока и кисломолочных продуктов твердые и полутвердые сорта сыров. Подобных заводов по переработке молока во всей России насчитывается не более десяти.

Как рассказал исполнительный директор компании Владимир БАЛУХТА, для коров здесь климат даже более мягкий, чем в приморской Алексеевке. Поэтому на отопление коровников практически не тратятся – коровы сами дают по 2 киловатта тепла, приходится даже окна открывать, главное, чтобы не было сквозняка и высокой влажности. К слову, у каждой коровы есть чип, электронная карточка и специальный ошейник-транспондер, который передает в режиме реального времени все события животного на смартфон ветеринару.





Сейчас в коровниках около 300 дойных коров голштинской породы и почти 800 нетелей, к январю будет уже до 700 дойных. В день телятся по 2-5 голов, от месяца к месяцу эта цифра растет. Плодотворность хозяйства менеджер стада (именно так называется должность), к слову, приехавший на Сахалин из Перми, оценивает в 45 % - это очень хороший результат в масштабах России. В планах – по 800-900 голов в каждом новом строящемся коровнике. На данный момент введено в эксплуатацию два коровника, два телятника. Готовы к сдаче еще два телятника и малый доильно-молочный блок. Уже строится так называемая карусель – это большой доильный блок, который может одновременно обслуживать 70 голов. Этим блоком компания особенно гордится - до Урала таких комплексов еще нет.

На втором этапе в 50 километрах от фермы, в селе Березняки, планируется строительство подобного комплекса на 1900 голов. Туда будет также отправляться поголовье быков из первого хозяйства, которые пойдут на мясо. Поголовье дойных коров будет оставаться в Троицком.

Кроме того, резидент ТОР получил на Сахалине бесценный опыт по выращиванию собственных кормов: подняли залежные земли, которые не использовались десятилетиями, перепахали, в прошлом году получили первый собственный урожай зерновых. Ранее здесь такого не было. Собственное растениеводство в разы уменьшает транспортную составляющую по доставке кормов и концентрата с материка.

Конечно, как и любое предприятие отрасли, компания испытывает трудности с кадрами. Сейчас здесь трудятся порядка 70 человек. Это, признается руководство компании, немного больше, чем нужно в данный момент на производстве, но людей нужно обучать, готовить, возможно, отсеять, так сказать, профнепригодных, оставить лучших. Ведь с завершением первого и второго этапов строительства кадров понадобится в разы больше.

Работают в хозяйстве и со студентами местного колледжа – трактористы, механизаторы, электрики, приезжают на практику и местные ребята, которые обучаются, например, в Уссурийске на ветврача. Зарплаты по отрасли вполне приличные – от 40 тысяч рублей.

Проблему высококвалифицированных узкопрофильных кадров ООО «Грин Агро-Сахалин» решает за счет приглашения специалистов с материка. Например, животноводы практически все приехали из других, причем в основном западных, исторически сельскохозяйственных регионов. Правительство Сахалинской области со своей стороны обязалось обеспечить специалистов муниципальным наемным жильем. Таковое, к слову, уже строится недалеко от фермы, что является дополнительным бонусом для привлечения кадров.

В компании отмечают, что правительство во главе с Олегом Кожемяко всегда было максимально открыто к диалогу, административные барьеры исключены, а поддержка - колоссальная. Кредитование на комфортных условиях в «Корпорации развития Сахалинской области» на строительство и приобретение современной высококлассной техники – одна из таких мер поддержки бизнеса. Причем не только ООО «Грин Агро-Сахалин». Совхозы и фермеры по соседству также развиваются, закупают новую технику благодаря этому инструменту финансирования проектов. Вообще, как признаются в хозяйстве, все проекты, в том числе и этот, Олег Николаевич принимает близко к сердцу. Поэтому он им не только помогал, но «продыху не давал», регулярно навещал и отчета требовал – прямо скажем, держал в тонусе.

АО «Совхоз «Тепличный». Об «аграрноориентированности» Олега Кожемяко рассказал и еще один резидент ТОР «Южная». Генеральный директор АО «Совхоз «Тепличный» (г. Южно-Сахалинск) Виктор Бутков считает, и не безосновательно, свое предприятие успешным: «В нашем успехе есть три составляющих: во-первых, это коллектив специалистов, во-вторых, это трехуровневое финансирование – федеральное, областное и собственные инвестиции. И, в-третьих, но не в последних, поддержка Олега Кожемяко. Он сыграл огромную роль в том, чтобы все наши проекты и планы активно осуществились. Скажем откровенно, врио губернатора Приморского края – человек очень аграрноориентированный, ему очень интересна эта отрасль. Когда мы впервые познакомились, я сразу понял, что действительно Олег Николаевич заинтересован не только в развитии на Сахалине нефтегазовой сферы, но и аграрного комплекса. Мы очень много и часто встречались, прорабатывали вместе те или иные вопросы. По крайней мере, мне как руководителю работалось с ним очень комфортно. Я за этого человека болею».

С руководителем действительно успешного предприятия сложно спорить. Тепличный комплекс в окрестностях Южно-Сахалинска является не только одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области, но и уверенно занимает лидирующее положение среди тепличных хозяйств Дальнего Востока. Данный проект не имеет аналогов на Дальнем Востоке, ни по масштабу, ни по примененным технологиям. Суммарный объем инвестиций составил один миллиард рублей. На строительство инфраструктуры израсходовано еще 400 млн рублей. Создано 80 новых рабочих мест.













В январе 2018 года резидент ТОР открыл четвертую очередь тепличного комплекса. Суммарный же объем инвестиций в проект составил 1 млрд рублей, на строительство инфраструктуры затрачено более 400 млн рублей.

Как рассказал главный агроном хозяйства, зам. директора совхоза «Тепличный» Павел Бутков, теплицы оснащены самым современным оборудованием... Кстати, для опыления томатов в теплицах используют шмелей. Причем импортного «производства» - к сожалению, российские шмели пока не справляются. «Из 250 особей в улье - три рабочих», - сетует главный агроном.

Кроме того, в теплицах применяется технология интенсивного «искусственного досвечивания». Для увеличения энергомощностей построены электрическая подстанция и распределительная сеть. Увеличение энергомощностей предприятия дает возможность перевести на светокультуру весь 8-гектарный комплекс.

С выходом на проектную мощность производство тепличных овощей составит 6300 тонн, а по прогнозам гендиректора, и все 7000 тонн. Кроме того, совхоз «Тепличный» намерен расширять продуктовую линейку, высаживая сорта томатов класса «премиум». Всего же, по словам гендиректора Виктора Буткова, производство овощей увеличено в 2,5 раза по сравнению с 15-м годом.

По данным на конец октября 2018 г., в совхозе произведено около 6 тыс. тонн овощей защищенного грунта, из них 3,6 тыс. тонн огурцов, 2,1 тыс. тонн томатов, 345 тонн прочих зеленных культур. Кроме овощей совхоз «Тепличный» выращивает цветы.





Институты рулят

Масштабы развернутой деятельности в агропромышленном комплексе Сахалинской области, как говорится, налицо. И даже при том, что Олег Кожемяко сменил место работы, его опытная и сплоченная команда по-прежнему не снижает темпа возрождения отрасли, заданного главой, продолжает выполнять поставленные цели и задачи, используя все экономические и финансовые возможности.

А таковых в регионе несколько. По словам министра Кузьменко, в области были созданы институты, которые занимаются инвестиционной деятельностью и кредитованием инвестпроектов.

«При Олеге Николаевиче была создана Корпорация развития Сахалинской области, которая имеет увеличенный уставный капитал, чтобы помогать реализовывать инвестпроекты в регионе. Она предоставляет средства бизнес-инициаторам по ставке, не превышающей 5% годовых; для инвесторов, реализующих проекты в агропромышленном комплексе, эта ставка составляет 0,5% годовых. Также существует госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции... Кроме того, Олегом Кожемяко было принято управленческое решение: увеличение уставных капиталов всех обществ со стопроцентной долей государства. Эти три инструмента успешно используются для развития отрасли», - рассказал Михаил Кузьменко.

А еще в области ведется строительство птицеводческой фабрики. Для отрасли - это и реконструкция яичного направления, которое будет давать 130 млн шт. яйца в год, и производство охлажденного мяса бройлера, и выработка деликатесов из мяса птицы.

Технико-технологическая модернизация предприятий идет по всем отраслям сельского хозяйства и в рамках госпрограммы, на эти цели предусмотрено около 2 млрд рублей. «За трехлетний период, когда губернатор поставил задачи по развитию сельского хозяйства, было приобретено 800 единиц техники, из них просубсидировано 630 млн руб. Кроме того, занимаемся модернизацией и реконструкцией предприятий, которые давно находятся на нашем рынке, субсидируем им затраты на эти мероприятия. Надо отметить, что инвестиционной поддержкой охвачены все формы хозяйств. К примеру, из 30 руб. за литр молока, сданного в переработку из личного подворья, 6 руб. субсидируется за счет госпрограммы, 24 руб. дает молокопереработчик. Также у нас предусмотрены выплаты на одну голову коровы для облегчения содержания животного», - прокомментировал министр.

Некоторые итоги деятельности Кожемяко на посту губернатора Сахалинской области как нельзя лучше проиллюстрируют сухие цифры статистики. На сегодняшний день на Сахалине значительно выросли посевные площади, в том числе, под кормовые культуры. Впервые с советских времен собрано 730 тонн ячменя на корм животным, полученная урожайность - на уровне лучших хозяйств ДФО. В этом сезоне площадь зерновых культур, посеянных на фуражное зерно, увеличена в 6 раз и составила порядка 2 тыс. га. Получено около 3,5 тыс. тонн кормового зерна.

На прилавках магазинов впервые за последние 20 лет появилось охлажденное мясо птицы, увеличилось производство свинины, говядины, молока, яиц. По оценке, производство молока увеличится в 1,5 раза и возрастет с 27,9 тыс. тонн в 2015 году до 41,6 тыс. тонн к 2019 году, производство мяса и мясопродуктов возрастет до 10,8 тыс. тонн продукции к 2019 году, уровень обеспеченности за счет местного производства превысит 30%.

Благодаря реализации вышеперечисленных проектов Сахалинская область лидирует в округе по темпам роста выпуска сельхозпродукции. Обеспеченность овощами защищенного грунта уже в 2017 году возросла до 82%, а к 2019 году составит 100%. Регион полностью обеспечивает себя картофелем и овощами. Вся продукция отличается высоким качеством, вкусом и доступностью цен.

Досье "Золотого Рога": ТОР «Южная» создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года. Создание ТОР «Южная» направлено на развитие локального производства продуктов питания в Сахалинской области. ТОР расположена в муниципальных образованиях «Городской округ Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ», «Томаринский городской округ». Общая площадь ТОР - 36800 гектаров. Основная специализация – сельское хозяйство. Ключевые отрасли: мясное и молочное животноводство, мясопереработка, овощеводство. Ожидается, что благодаря созданию ТОР «Южная» остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. В настоящее время в ТОР реализуется 4 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 13,1 млрд рублей.

На фото: Сахалинская область сегодня лидирует в ДФО по темпам роста выпуска сельхозпродукции.

Фото автора

Мария КУЗОВЛЕВА.

P.S. В целом, после посещения области осталось впечатление, что и чиновники, и бизнес очень сожалеют об уходе Кожемяко, однако не теряют оптимистичного настроя и мощного импульса, который они получили за время работы с главой Сахалина.

Благодарим правительство и пресс-службу Сахалинской области за помощь в подготовке материала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.