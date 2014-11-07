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Техническим директором Tele2 Сахалин назначен Владимир Крылов

07 Ноября 2014, 11:32 | Дальний Восток

Ранее он руководил отделом развития сети южносахалинского филиала оператора

В новой должности Владимир КРЫЛОВ будет отвечать за строительство, эксплуатацию и развитие сети Tele2 в Сахалинской области, а также за стратегическое и оперативное управление технической службой.

Как отмечается в пресс-релизе оператора, Владимир Крылов является одним из первых сотрудников Tele2 Сахалин. Он принимал активное участие в развитии сети на всех этапах − от планирования до запуска базовых станций в эфир. Также координировал работу подрядчиков и логистов. За это время мобильная сеть Tele2 Сахалин стала одной из самых эффективных на Дальнем Востоке с точки зрения технических показателей.

Владимир Крылов сменил на посту технического директора Андрея ШОРНИКОВА, который возглавил службу эксплуатации сети Tele2 на Дальнем Востоке.

Дмитрий Сидоренко, региональный управляющий директор Tele2 Сахалин:

 - Сейчас техническая дирекция сосредоточена на усилении позиций нашей компании в регионе: мы работаем над улучшением качества голосовых услуг и увеличением скорости передачи данных, расширяем зону покрытия сети Tele2. Мы уверены, что знания и опыт Владимира Крылова будут способствовать реализации амбициозных планов Tele2 на Сахалине.

Владимир Крылов окончил Дальневосточную государственную морскую академию по специальности "Электрооборудование и автоматика судов". Обладает большим опытом работы в телекоммуникационной индустрии. С 2005 по 2008 год занимал должность главного специалиста-эксперта отдела надзора за электрической и почтовой связью в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Сахалинской области. В 2008 году перешел на позицию ведущего инженера в филиал ОАО "МТС" в Сахалинской области. К команде Tele2 присоединился в январе 2012 года, возглавив отдел развития сети Tele2 Сахалин.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: кадры  Сахалин  tele2  назначение 



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