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Новый информационный ресурс появился у инвесторов
07 Ноября 2014, 09:35 | Дальний Восток
Информационная база «РЕГИОНЫ РОССИИ» готовится начать работу. По словам организаторов, портал обеспечит двустороннюю связь с инвестором.
На портале будет представлена основная информация о регионах России, о перспективных отраслях и инвестиционных проектах. Выбрав интересующий субъект РФ, инвестор сможет ознакомиться с практическими достижениями региона в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития, обновлениями промышленности и инфраструктуры, а также узнать об изменениях в уровне жизни населения.
Базу формируют Международный Представительский Центр, общественно-информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России».
Доступ к ресурсу открыт уже сейчас, однако пока он находится на стадии наполнения и будет обновляться по мере появления новых материалов.
Ознакомиться с информационной базой можно по ссылке: www.kremlinrus.ru.
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