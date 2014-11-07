Новый информационный ресурс появился у инвесторов

Информационная база «РЕГИОНЫ РОССИИ» готовится начать работу. По словам организаторов, портал обеспечит двустороннюю связь с инвестором.

На портале будет представлена основная информация о регионах России, о перспективных отраслях и инвестиционных проектах. Выбрав интересующий субъект РФ, инвестор сможет ознакомиться с практическими достижениями региона в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития, обновлениями промышленности и инфраструктуры, а также узнать об изменениях в уровне жизни населения.

Базу формируют Международный Представительский Центр, общественно-информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России».

Доступ к ресурсу открыт уже сейчас, однако пока он находится на стадии наполнения и будет обновляться по мере появления новых материалов.