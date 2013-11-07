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Мощный комплекс по переработке сложнокомпонентного газа будет построен в Амурской области
Меморандум о взаимодействии при создании газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и газохимического комплекса (ГХК) в г. Белогорске Амурской области был подписал в начале ноября в центральном офисе ОАО «Газпром» Председателем Правления Алексеем Миллером и генеральным директором СИБУРа Дмитрием Коновым.
В соответствии с документом стороны объединят усилия в рамках предполагаемого создания мощного комплекса по переработке сложнокомпонентного газа месторождений Якутского и Иркутского центров газодобычи, работу по формированию которых «Газпром» ведет в рамках Восточной газовой программы.
«Газпром» планирует построить в Белогорске ГПЗ мощностью до 60 млрд куб. м в год, где из газа будут выделяться этан и другие ценные компоненты. В свою очередь СИБУР планирует создать ГХК, технологически связанный с ГПЗ, для переработки этана, получения мономеров и последующего производства полимеров.
Меморандумом определены общие механизмы ценообразования на поставляемый этан, синхронизации проектов и обеспечения синергетического эффекта, сообщает пресс-центр ОАО "Газпром".
«Эффективное и рациональное использование всех ценных компонентов природного газа восточных месторождений — один из приоритетов комплексной работы "Газпрома" на Востоке России. Партнерство с СИБУРом — образец модели сотрудничества "Газпрома" с другими инвесторами в рамках Восточной газовой программы: "Газпром" создает ресурсную базу, объекты добычи, транспортировки и первичной переработки углеводородов, а наши партнеры — мощности по химической переработке и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Совместная работа принесет значительный экономический эффект и станет дополнительным стимулом для развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока», — сказал Алексей Миллер.
Досье: СИБУР — вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. СИБУР владеет и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли страны. Компания работает на 27 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. СИБУР реализует продукцию более чем 1500 крупным потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях примерно в 60 странах мира.
«СИБУР постоянно изучает новые возможности развития нефтехимического направления бизнеса для укрепления лидирующих позиций в России и выхода на новые целевые экспортные рынки. Сотрудничество с "Газпромом" позволит реализовать потенциал кооперации производителей и переработчиков для создания высококонкурентных мощностей по глубокой переработке углеводородного сырья в ценные нефтехимические продукты. Реализация проектов подобного глобального масштаба в новых регионах газодобычи требует четкой синхронизации и детальной проработки всех параметров», — сказал Дмитрий Конов.
Досье: Чаяндинское месторождение (запасы газа порядка 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское месторождение (запасы газа порядка 1,5 трлн куб. м) являются базовыми для формирования соответственно Якутского и Иркутского центров газодобычи в рамках реализации государственной Восточной газовой программы. Программа утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ координатором деятельности по ее реализации. Для транспортировки газа Якутского и Иркутского центров газодобычи через Белогорск до Владивостока «Газпром» планирует построить газотранспортную систему «Сила Сибири».
На фото: Вид со смотровой площадки в Белогорске (Амурская область) на будущую строительную площадку.
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