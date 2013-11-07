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Региональный морской биотехнопарк на юге Сахалина будет создан в партнерстве с Китаем

07 Ноября 2013, 14:54 | Дальний Восток

У Сахалинской области и китайской провинции Цзилинь есть возможности для сотрудничества в рыбной, угольной и строительной отраслях, лесопромышленном комплексе, туризме. Об этом заявил глава островного региона Александр Хорошавин в ходе встречи с губернатором провинции Цзилинь (КНР) Баин Чаолу.

По словам главы островного региона, сотрудничество  Сахалинской области и китайской провинции Цзилинь может развиваться в рыбной, угольной и строительной отраслях, лесопромышленном комплексе, туризме, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области. 

Есть и конкретные инвестиционные проекты. Первый из них – по созданию регионального морского биотехнопарка на юге Сахалина с возможностью товарного выращивания таких промысловых видов, как гребешок, устрицы, мидии, морские ежи, трепанг и других.

- Мы рассчитываем на партнерство с китайской стороной в данной сфере. В этой связи в ноябре 2012 года было подписано соглашение с Яньтайским биотехнопарком о научном и технологическом сопровождении нашего проекта, - сказал Александр Хорошавин.

Еще одним совместным направлением двустороннего сотрудничества может стать проект по созданию комплексного лесопромышленного производства на Сахалине. В прошлом году он получил статус приоритетного проекта Российской Федерации в сфере освоения лесов. Сегодня проект находится в реализации, ведутся работы по организации заготовки на севере острова (Александровск-Сахалинский и Ногликский районы) и отгрузке лесопродукции на экспорт, в том числе в КНР.

Правительство Сахалинской области готово поддержать различные совместные с китайской стороной инвестиционные проекты, ориентированные на глубокую переработку сырьевых ресурсов, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Также Александр Хорошавин назвал важным развитие гуманитарных контактов.

Досье: В настоящее время Китай входит в тройку основных торговых партнеров Сахалинской области. За последние пять лет внешнеторговый оборот увеличился почти в 15 раз. В 2012  году объем взаимной торговли составил $2,4 млрд и вырос к уровню 2011 года на 33 %. За период с 2007 по 2012 годы объем накопленных китайских инвестиций в области увеличился более чем в 11 раз и на начало этого года составил почти  $50 млн.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.
 

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Теги: морской биотехнопарк  инвестиции 



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