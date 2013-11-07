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Около 1 млрд руб. будет выделено пострадавшим от наводнения сельзохпроизводителям Амурской области

07 Ноября 2013, 14:33 | Дальний Восток

Эта сумма позволит сельским труженикам Приамурья покрыть убытки от наводнения, погасить часть лизинговых платежей и банковских кредитов, а также подготовиться к посевной предстоящего года.

6 ноября губернатор Амурской области Олег Кожемяко и первый вице-премьер регионального правительства Вера Щербина встретились в Москве с заместителем министра сельского хозяйства РФ Дмитрием Юрьевым, сообщает Портал Правительства Амурской области.

Главной темой встречи стало финансирование всех мероприятий в сельском хозяйстве региона, связанных с ликвидацией последствий летнего наводнения. В результате встречи была достигнута договоренность о выделении Амурской области дотации в размере около 1 миллиарда рублей на компенсации прямых затрат сельхозпроизводителей, пострадавших от летней стихии. Эта сумма позволит сельским труженикам покрыть убытки от наводнения, погасить часть лизинговых платежей и банковских кредитов, а также подготовиться к посевной предстоящего года.

Помимо этого, заместитель федерального министра озвучил для руководителей Амурской области суммы, которые выделены Минсельхозом на региональные экономически значимые программы развития сельского хозяйства. Так, 149 млн рублей выделены на развитие соеводства и тепличного хозяйства, 5,2 млн рублей – на финансирование молочного скотоводства, а 42 млн рублей – на развитие мясного скотоводства.

Также стороны пришли к согласованной позиции в вопросе необходимости разработки на несколько предстоящих лет новых региональных экономически значимых программ восстановления сельского хозяйства области после наводнения, финансирование которых будет осуществляться из федерального бюджета начиная с 2014 года.

Также был обсужден вопрос важности расширения лизинговых услуг и обязательного страхования в сфере сельхозпроизводства.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.

 

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Теги: наводнение  компенсации 



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