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ОАО «Синергия» влилось в ликероводочные лидеры
Совладелец ОАО «Синергия» Александр МЕЧЕТИН добился поставленной ранее задачи вывести компанию на лидирующую позицию на отечественном рынке ликероводочной продукции.
За 9 месяцев 2011 года основанная в Находке компания увеличила отгрузки алкогольной продукции на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,914 млн декалитров (дал). Доля компании по итогам трех кварталов 2011 года составила 15%, и это соответствует первому месту на российском рынке водки. «Синергия» на 3% обошла главного конкурента - компанию «Русский алкоголь» (принадлежит польской CEDC), лидировавшую в России по выпуску водки с середины 2000-х годов. В III квартале 2011 года «Синергия» реализовала 3,377 млн дал продукции, что на 28% больше, чем год назад (2,634 млн дал).
«Компания удовлетворена достигнутыми результатами III квартала 2011 года, мы продолжили тенденцию быстрого развития и по итогам 9 месяцев упрочили свое лидерство», - заявил Александр Мечетин.
По его словам, компания в этом году успешно реализовывала стратегию по увеличению рыночной доли, развивая дистрибуционную платформу и повышая конкурентоспособность брендов (в портфеле «Синергии» - водки Beluga, «Мягков», «Беленькая» и др.). «В результате компания, существенно нарастив рыночную долю, вышла на первое место на российском рынке алкогольной продукции, а также создала устойчивую базу для реализации следующего этапа нашей стратегии, приоритетом которой является повышение операционной эффективности», - отметил Мечетин.
По данным Росстата, рыночная доля компании по итогам 9 месяцев 2011 года составила 15% (в объемном выражении), что позволило ей занять первое место на российском рынке ликероводочной продукции.
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