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"Ростелеком" завершил ремонтно-восстановительные работы на межстанционных сетях связи в ЕАО
В Еврейской автономной области ощутимой потерей для связистов во времянаводнения стало затопление кабельной линии связи «Биджан – Ленинское». Обследование участка показало, что линия восстановлению не подлежит. В настоящее время компания рассматривает возможности строительства здесь новой волоконно-оптической линии связи.
В период паводка телеком-инфраструктура больше всего пострадала в девяти селах Ленинского и Октябрьского районов области. После ухода «большой» воды в населенных пунктах восстановлены линии межстанционной связи, вновь запущены в эксплуатацию демонтированные на период наводнения телефонные станции, произведена замена вышедшего из строя телекоммуникационного оборудования.
Ликвидация последствий паводка на сетях связи в области завершилась восстановлением фиксированной телефонной связи в селе Новом Ленинского района. Здесь взамен вышедшей из строя в результате затопления координатной телефонной станции было установлено новое цифровое оборудование. В связи с заменой станции у жителей села изменилась телефонная нумерация, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
Ощутимой потерей для связистов во время разыгравшейся ЧС стало затопление кабельной линии связи «Биджан – Ленинское». Обследование участка показало, что линия восстановлению не подлежит. В настоящее время компания рассматривает возможности строительства здесь новой волоконно-оптической линии связи.
«На данном участке при взаимодействии с оператором сотовой связи нам удалось восстановить телефонную связь в первые дни бедствия. Пока мы продолжаем оказывать услуги населению по этим временным каналам», – говорит Валерий Гиневский, начальник МЦТЭТ-3 Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком».
Досье: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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