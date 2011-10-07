Эксперты предрекли экономические трудности в 2012 году

В 2012 году мировую экономику ждут новые испытания, сравнимые с мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов.

Так полагают эксперты ведущих международных рейтинговых агентств и консалтинговых компаний, пишет btimes.ru .

В первую очередь, в финансовыми проблемами столкнется Евросоюз, поскольку в этом регионе уже давно наблюдается долговой кризис. Впрочем, России тоже стоит опасаться некторых изменений, в частности, падения цен на нефть.

"Сегодня Россия гораздо лучше подготовлена к борьбе с кризисом, чем в 2008 году. Мировой кризис финансовый не является неизбежным, но и исключать его нельзя", - с такими словами выступил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.