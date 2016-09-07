"Хабаровский аэропорт" занял на "Восходе"

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) была презентована, и по существу, запущена в работу новая инвестиционная система «Восход», созданная совместно Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и ассоциацией «НП РТС». Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ ударил в традиционный биржевой (в нашем приморском случае – в судовой) колокол. Прошла первая сделка с биржевыми облигациями пионерного эмитента, разместившегося через систему «Восход», - ООО «Авиатерминал». Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог»:

Облигационный заем объемом 100 млн рублей, номиналом ценной бумаги 100 рублей выпущен под обеспечение материнской компании эмитента – ОАО «Хабаровский аэропорт» (главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый)). Срок обращения – один год (до 1 сентября 2017 года) с ежемесячными купонными выплатами по ставке 15% годовых.

Уже первичное размещение облигаций сулит их покупателям неплохой гарантированный доход: 15% - выше банковских процентов по депозитам. Остальное - проявят ли участники рынка такой же интерес к бумагам, как при размещении, - будет зависеть от успехов компании-эмитента, которая намерена вложить привлеченные средства в проект реконструкции действующего международного пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска.

Досье «ЗР»: Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и со странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» - ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и корпорация «Международный аэропорт Инчон» (10%).

Как сообщил собравшимся на церемонию участникам ВЭФ гендиректор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ, объем собранных в рамках дебютного размещения заявок превысил запланированный на 43 млн рублей.

- Запуск новой торговой площадки - важная веха в истории развития Дальнего Востока и российского финансового рынка. В течение всего одного дня были собраны заявки инвесторов из 33 городов России на сумму более 140 млн рублей без какой-либо рекламы, - комментирует историю выхода на рынок новых бумаг Алексей Чекунков. – Средний чек покупателя – 600 тыс. рублей. В том-то и уникальность: инвестором в регион становится народ, который поверил словам президента России, что Дальний Восток – это национальный приоритет. В списке городов, из которых поданы заявки, немало тех, у кого вовсе нет авиасообщения с Хабаровском.

По оценкам Алексея Чекункова, в значительной степени на выбор инвесторов повлияло то, что проспект эмиссии компании одобрен Фондом развития. Тщательный анализ его специалистов (по существу, государственная проверка), наряду со всеми соответствующими стандартными контрольными, сопровождающими в соответствии с российским законодательством выпуск ценных бумаг процедурами, обеспечивает дополнительные гарантии для инвесторов.

Представитель организатора размещения, компании «ФГ БKC», в интервью Деловой газете «Золотой Рог» признался, что биржевые специалисты «и сами удивились тому энтузиазму, с которым клиенты восприняли предложение вложить деньги в облигации Хабаровского аэропорта, как быстро они принимали решения». По его словам, повезло не всем, а только тем, кто успел оперативно за один день завести в систему деньги для покупки.

По словам председателя совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константина БАСЮКА, он тоже был приятно удивлен тому количеству звонков от банкиров и фондовиков, которые он получил, как только была открыта книга заявок. Но случайным такой интерес к хабаровской компании не назовешь.

ООО «Авиатерминал», собственником которого выступает Хабаровский аэропорт, - прибыльное предприятие, которое занимается обслуживанием международных рейсов. Это понятная для инвесторов и прозрачная в своей финансово-экономической деятельности компания, которая начинает реализацию крупного транспортного проекта – строительства нового терминала в аэропорту Хабаровск. Облигационный заем, совершенный через систему «Восход», будет направлен на модернизацию существующего терминала, что позволит уже в ближайшее время повысить уровень комфорта и качества обслуживания пассажиров международных рейсов. Проект будет реализовываться в 2016-2018 гг., одновременно со строительством первой очереди нового аэровокзального комплекса – терминала внутренних авиалиний. А дальше компания планирует строительство рядом с аэропортом так называемого «Аэро-Сити» с гостиницами, торговыми и развлекательными комплексами и т.д.

- Это наш пробный шар, - говорит Константин Басюк. - Мы играем на одном поле с Фондом развития и пытаемся забивать голы. По существу, развитие новой фондовой площадки, простой и недорогой для эмитентов и удобной для инвесторов, может обеспечить «революцию» на рынке привлечения капиталов для реализации дальневосточных проектов. Мы берем пока совсем небольшую сумму, не очень дешевых денег, но важно обкатать технологию. Размещаясь на инвестплощадке «Восход», мы получаем опыт привлечения средств за счет эмиссии на «упрощенных» условиях, в короткие сроки – подготовка заняла всего около двух недель. Лучший способ изучить новое предложение на рынке – испытать его на практике, отработав предложенный механизм, что мы и сделали.

Как говорит глава ФРДВ, порядка 40% сделок с облигациями ООО «Авиатерминал» прошли через индивидуальные инвестиционные счета, которыми управляют опытные брокеры, остальное – частная инициатива инвесторов. Что тоже говорит в пользу фондового рынка. Размещен небольшой объем бумаг, но это важный прецедент для рынка частных сбережений, на котором накоплено порядка 23 трлн рублей. Стоит задача вытащить их на «прямую работу» в реальный сектор экономики.

- Как государственный фонд, мы заинтересованы, чтобы эта площадка позволила выйти на рынок капитала дальневосточным компаниям, шестнадцать из которых уже подали заявки на размещение, следующий «выход» состоится в течение ближайшего месяца, – обозначил интригу гендиректор ФРДВ и с удовлетворением отметил, что на ВЭФ к стенду «Восхода» был огромный интерес, судя по всему - обоюдный: как потенциальных эмитентов, так и будущих инвесторов.

- Официальный старт инвестиционной системы «Восход» - это первый и важный шаг к повышению доступности финансовых услуг и активному включению населения Дальнего Востока, имеющего все предпосылки к тому, чтобы стать региональным финансовым центром, в инвестиционный процесс. Мы планируем расширять инструменты и опции системы, а также активно подключать новых партнеров, в том числе из стран АТР, - заявил президент ассоциации «НП РТС» Роман ГОРЮНОВ.

Фондовики совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Минвостокразвития разработали целый ряд предложений по изменению законодательных и подзаконных актов, что позволило бы совершенствовать торговую систему, делая ее еще более дешевой для эмитентов, выгодной для инвесторов, в том числе розничных из соседних стран – Китая, Японии, Кореи и так далее, где есть богатый опыт привлечения акционерного и долгового капитала и венчурного финансирования.

В частности, инициаторы проекта рассчитывают на то, что уже в этом году может быть отменен подоходный налог на купонный доход, что сделает деньги дешевле для эмитента. Ждут они и упрощения регулирования со стороны Центрального банка России, чтобы срок от принятия компанией решения о размещении на «Восходе» ценных бумаг до выхода на площадку стал максимально коротким.

Алексей Чекунков, открывая площадку, так эмоционально сформулировал свой план: «Хочу, чтобы покупка ценных бумаг дальневосточных компаний на площадке «Восход» была так же проста, как заказ цветов на 1 сентября через интернет».

Возможно, так и будет, проект очень активно поддержал президент РФ Владимир ПУТИН, выступая на пленарном заседании ВЭФ, где к его посылам внимательно прислушивались не только российские и многочисленные иностранные инвесторы, но и главы Южной Кореи и Японии. Они тоже настраивали своего российского коллегу на инновационные подходы в экономике.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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