www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов

07 Августа 2018, 12:45 | Дальний Восток

Сбербанк запускает сервис «Удаленный видеосурдопереводчик». Клиенты отделений Сбербанка России с нарушениями слуха теперь смогут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их в филиалах на территории Владивостока и Хабаровска. Коммуникация между представителями и клиентами в офисах Сбербанка осуществляется при помощи видеозвонка сурдопереводчику.

Презентация и тестирование сервиса проходили при участии специалистов из Приморского отделения «Всероссийского общества глухих» Татьяны КОЛЕКОНОВОЙ и Елены ШНЕЙДЕР. Тестирование было весьма успешным, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По словам заместителя управляющего Приморским отделением Сбербанка Оксаны ШУХАТ, банк обслуживает 80% людей с ограниченными возможностями на территории России. Помимо сервиса «Удаленный видеосурдопереводчик», клиенты крупнейшего банка России могут пользоваться банкоматами, оснащенными азбукой Брайля и аудиовыходами. Программы «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Бизнес онлайн» дополняются функцией VoiceOver (озвучивание информации на экране для людей с нарушениями зрения). Руководство банка работает как над технической стороной вопроса, так и над повышением эмпатии своих сотрудников, делая услуги банка более удобными и доступными для всех категорий граждан.

Новая бесплатная услуга «Удаленный видеосурдопереводчик» пока не имеет аналогов на российском финансовом рынке. Приходя в офис Сбербанка, клиент получает планшет, к которому подключается переводчик и в режиме реального времени на языке жестов помогает клиенту задать интересующие его вопросы о продуктах и сервисах банка и получить на них ответы. Первым шагом к ведению беседы «на одном языке» с клиентами, ограниченными по слуху, было составление сотрудниками и экспертами банка единого глоссария финансовых терминов. Этот специально созданный глоссарий распространяется среди сурдопереводчиков для того, чтобы консультация со сложными банковскими терминами осуществлялась максимально корректно.

Татьяна КОЛЕКОНОВА, председатель Приморского отделения «Всероссийского общества глухих» выразила благодарность за введение сервиса и готовность работать совместно со Сбербанком для того, чтобы к сотрудничеству привлекались знакомые клиентам, надежные и компетентные сурдопереводчики, способные досконально объяснить суть обращения клиента. По ее мнению, это может облегчить заполнение документов для различных банковских операций, проводимых при помощи «Удаленного видеосурдопереводчика».

На данный момент «Удаленный сурдопереводчик» используется в 24 городах России. На Дальнем Востоке сервис запущен в двух владивостокских офисах (Океанский проспект, 18, и Русская, 66) и в Хабаровске (по ул. Муравьева-Амурского, 44 и по ул. Краснореченская, 44). Услуга оказывается в режиме работы отделений за исключением выходных и праздничных дней.

 

 

Клавдия ЧЕРНИЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото автора

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru