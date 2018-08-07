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Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
Сбербанк запускает сервис «Удаленный видеосурдопереводчик». Клиенты отделений Сбербанка России с нарушениями слуха теперь смогут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их в филиалах на территории Владивостока и Хабаровска. Коммуникация между представителями и клиентами в офисах Сбербанка осуществляется при помощи видеозвонка сурдопереводчику.
Презентация и тестирование сервиса проходили при участии специалистов из Приморского отделения «Всероссийского общества глухих» Татьяны КОЛЕКОНОВОЙ и Елены ШНЕЙДЕР. Тестирование было весьма успешным, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
По словам заместителя управляющего Приморским отделением Сбербанка Оксаны ШУХАТ, банк обслуживает 80% людей с ограниченными возможностями на территории России. Помимо сервиса «Удаленный видеосурдопереводчик», клиенты крупнейшего банка России могут пользоваться банкоматами, оснащенными азбукой Брайля и аудиовыходами. Программы «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Бизнес онлайн» дополняются функцией VoiceOver (озвучивание информации на экране для людей с нарушениями зрения). Руководство банка работает как над технической стороной вопроса, так и над повышением эмпатии своих сотрудников, делая услуги банка более удобными и доступными для всех категорий граждан.
Новая бесплатная услуга «Удаленный видеосурдопереводчик» пока не имеет аналогов на российском финансовом рынке. Приходя в офис Сбербанка, клиент получает планшет, к которому подключается переводчик и в режиме реального времени на языке жестов помогает клиенту задать интересующие его вопросы о продуктах и сервисах банка и получить на них ответы. Первым шагом к ведению беседы «на одном языке» с клиентами, ограниченными по слуху, было составление сотрудниками и экспертами банка единого глоссария финансовых терминов. Этот специально созданный глоссарий распространяется среди сурдопереводчиков для того, чтобы консультация со сложными банковскими терминами осуществлялась максимально корректно.
Татьяна КОЛЕКОНОВА, председатель Приморского отделения «Всероссийского общества глухих» выразила благодарность за введение сервиса и готовность работать совместно со Сбербанком для того, чтобы к сотрудничеству привлекались знакомые клиентам, надежные и компетентные сурдопереводчики, способные досконально объяснить суть обращения клиента. По ее мнению, это может облегчить заполнение документов для различных банковских операций, проводимых при помощи «Удаленного видеосурдопереводчика».
На данный момент «Удаленный сурдопереводчик» используется в 24 городах России. На Дальнем Востоке сервис запущен в двух владивостокских офисах (Океанский проспект, 18, и Русская, 66) и в Хабаровске (по ул. Муравьева-Амурского, 44 и по ул. Краснореченская, 44). Услуга оказывается в режиме работы отделений за исключением выходных и праздничных дней.
Клавдия ЧЕРНИЛЕВСКАЯ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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