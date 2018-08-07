Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida

Крупнее корабля в порту столицы Приморья еще не было

Самый большой в истории круизного туризма Владивостока лайнер MSC Splendida прибыл в город сегодня ночью. На борту, кроме 1000 членов экипажа, находятся около 3000 пассажиров из Японии. Гигант прибыл в столицу Приморья из порта Аомори, а после проследует в порт японского города Сендай.

Отход MSC Splendida от причала Морского вокзала назначен сегодня на 19:00. Пока лайнер будет стоять во Владивостоке, японских туристов познакомят с достопримечательностями города, в том числе с его историческим центром, а также музеями и православными храмами. В программу входят экскурсии по набережной Спортивной гавани, к арке цесаревича, а также на видовую площадку. Не обойдется без шоп-туров по магазинам и ресторанам горда.

Досье "Золотого рога": Круизный лайнер MSC Splendida компании MSC построили в 2009 году, он принадлежит серии судов Fantasia, имеет длину 333 метра и водоизмещение 137936 тонн. Корабль способен разместить на борту до 3929 пассажиров в 1637 каютах. Количество обслуживающего персонала составляет 1370 человек.