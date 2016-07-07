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Автор лучшей идеи по использованию "дальневосточного гектара" получит путевку на ВЭФ
Путевки на Восточный экономический форум (ВЭФ) могут выиграть участники конкурса на лучшую идею по использованию «дальневосточного гектара». Пять финалистов получат возможность приехать во Владивосток и посетить одно из главных экономических событий осени.
Как сообщили деловой газета «Золотой Рог» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на рассмотрение экспертного комитета уже поступило более 300 заявок.
«Поступают очень интересные идеи. В последние дни приходит все больше заявок, и хотелось бы дать людям больше времени, чтобы они могли прислать свои проекты. К тому же мы выяснили, что мало компаний знают о том, что могут принять участие в этом конкурсе и благодаря ему попасть на Восточный экономический форум», - отметили в учреждении.
Специалисты Агентства поясняют, если в числе финалистов будут компании, а не только частные лица, их освободят от организационного взноса в размере 150 тысяч рублей и обеспечат проживание, а также оплатят проезд во Владивосток и обратно.
«Мы понимаем, что такой приз важен как для компаний - они могут сэкономить на взносах, так и для обычных людей, которым будет просто интересно приехать посмотреть на Владивосток, побывать на форуме» - подчеркнули в ведомстве.
В конкурсе идей по использованию «дальневосточного гектара» могут участвовать граждане России старше 11 лет и организации, зарегистрированные в Российской Федерации.
При оценке заявки учитывают несколько критериев: актуальность и возможность реализации идеи на территории Дальнего Востока, детальная проработанность проекта, достижимость результатов проекта, перспективы дальнейшего развития, творческий характер, новизна и оригинальность.
Конкурс проводит автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», более подробную информацию можно найти на сайте ведомства.
ДОСЬЕ «ЗР»:
Напомним, согласно закону с 1 июня 2016 года участок размером 1 га могут выбирать жители Дальнего Востока в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. Для жителей Приморья - это Ханкайский муниципальный район. С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России.
Кстати, более 3,5 тысяч звонков поступило в колл-центр за месяц реализации масштабной федеральной программы по выделению «дальневосточного гектара». Информационную и консультационно-методологическую поддержку будущим получателям земли оказывают специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Как отметил генеральный директор АРЧК Валентин ТИМАКОВ, «интерес к программе большой. Количество заявок, а соответственно и обращения за консультацией, несомненно, будет расти по мере реализации и развития программы. Сейчас мы находимся в самом начале пути».
Консультации граждан проводятся по «горячей линии» 8-800-200-32-51, по каналам Viber +7 977 8234 727 и Telegram https://telegram.me/hcfe_bot. Также обращения поступают через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» (ФИС).
Большая часть вопросов - 1,8 тысячи - касались технических аспектов, связанных с реализацией проекта. Через ФИС поступило около порядка 850 обращений граждан. Самыми распространенными вопросами стали: «В каких районах ДФО можно получить земельный участок?» и «Каков порядок подачи заявления?».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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