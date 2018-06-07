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Русская рыбопромышленная компания построит в Приморье мощный завод
Новые производственные мощности компании позволят перерабатывать 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) продолжает реализацию инвестиционных проектов в рамках государственной программы поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами добычи водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Договоры о закреплении и предоставлении Компании долей квоты были подписаны РРПК и Федеральным агентством по рыболовству (ФАР) в апреле-мае 2018 года. В соответствии с ними за Компанией закреплены доли квоты на добычу минтая и сельди в объеме более 170 тысяч тонн под строительство шести траулеров-процессоров и берегового рыбоперерабатывающего завода.
Крупнотоннажные траулеры-процессоры, которые строит РРПК, рассчитаны на ежегодный вылов более 50 тысяч тонн рыбы. Каждое такое судно будет оборудовано современной фабрикой, способной осуществлять глубокую переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Общие инвестиции в строительство шести супертраулеров на российских верфях составят около 600 млн долларов. Ввод судов в эксплуатацию намечен на период с 2021 по 2023 год.
«Вновь создаваемые производственные мощности Компании позволят нам перерабатывать до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, - отметил генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин. – В случае объявления нового раунда распределения остатка инвестиционных квот на Дальнем Востоке мы планируем подать заявки на получение дополнительных квот еще под два крупнотоннажных траулера-процессора, на строительство которых у Компании есть опцион».
Русская рыбопромышленная компания в партнёрстве с компанией «ДВ Инвест» реализует проект по строительству берегового завода «Русский минтай» мощностью более 100 тонн готовой продукции в день. Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и позволит выпускать различные виды высококачественной рыбной продукции. Общие инвестиции в проект составят до 1,5 млрд руб. Завод планируется ввести в эксплуатацию на Дальнем Востоке (Приморский край) не позднее 2020 года.
ДОСЬЕ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: РРПК - один из лидеров среди российских производителей дикой белой рыбы. Компания занимает первое место в России и третье место в мире по добыче минтая. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных высокопроизводительных крупнотоннажных траулеров-процессоров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.
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