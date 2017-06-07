www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" получил статус доверенного оператора электронного документооборота

07 Июня 2017, 15:19 | Дальний Восток

«Ростелеком» объявляет о присоединении к сети доверенных операторов электронного документооборота счетов-фактур ФНС России. Статус доверенного оператора электронного документооборота (ЭДО) дает «Ростелекому» возможность самостоятельно организовать движение электронных документов внутри Группы компаний, с контрагентами и клиентами без привлечения внешних поставщиков - аккредитованных операторов ЭДО.

Работы по созданию инфраструктуры Системы электронного документооборота (СЭДО) начались в 2016 году и производились силами «РТ Лабс», дочерней компании «Ростелекома».

В инфраструктуру СЭДО входит платформа Роумингового центра электронного документооборота (РЦ ЭДО). РЦ ЭДО - программно-аппаратный комплекс, предоставляющий компаниям любого вида деятельности и масштаба бизнеса возможность обмениваться электронными документами с любыми контрагентами, подключенными к любому оператору электронного документооборота. 

Прикладное программное обеспечение серверов СЭДО и РЦ ЭДО развернуто на Национальной Облачной Платформе, оператором которой выступает «Ростелеком». В работе сервиса задействован аккредитованный удостоверяющий центр, который осуществляет комплекс услуг по созданию, выдаче, обслуживанию сертификатов ключей ЭП.

Ежегодный объем исходящих документов «Ростелекома», связанных с исполнением договорных обязательств перед клиентами компании (сегмент B2B), составляет порядка 13 млн в год, на долю документов, передаваемых в электронном виде через операторов ЭДО, приходится около 40% от этого объема.

До конца 2017 года через СЭДО будет организован электронный документооборот со всеми контрагентами компании, уже использующими ЭДО, а также с Дочерними зависимыми обществами (ДЗО). Контрагенты могут подключиться к СЭДО и при этом сохранить возможность использовать услуги других операторов ЭДО, с которыми уже заключены договора. В этом случае передача пакетов документов в адрес «Ростелекома» будет происходить через Роуминговый центр электронного документооборота «Ростелекома».

В планах на 2018 год - популяризация услуги и увеличение доли контрагентов, работающих через СЭДО «Ростелекома», в первую очередь, за счет организаций, еще не использующих юридически значимый электронный документооборот.

По прогнозам специалистов компании, прирост объема документов, передаваемых через доверенную Систему электронного документооборота «Ростелекома» составит до 10% в год. Развитие системы предполагает перевод в электронную форму процесса подготовки и заключения договоров.

«Наша новая комплексная услуга позволит дополнить сервисный портфель «Ростелекома» и снизить расходы наших клиентов и партнеров на организацию электронного документооборота, её запуск, в целом, придаст ускорение рынку услуг ЭДО за счет объединения множества разрозненных операторов в единое информационное пространство», - отметил Михаил Бондаренко, директор по Электронному Правительству ПАО «Ростелеком».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком  связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru