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Регион ждет "чистые" инвестиции
Готово ли экологическое законодательство России к приходу китайских предприятий на Дальний Восток?
Договоренность о возможном переносе китайских предприятий на российский Дальний Восток, достигнутая во время визита в Пекин в марте 2016 года делегацией из Минвостокразвития, буквально взорвала экспертное сообщество. Деловая газета «Золотой Рог» также не раз писала об этом.
Сторонники переноса ссылаются на острые нужды России в инвестициях и в оживлении экономической деятельности в периферийном регионе. Скептики считают, что у российского региона сегодня нет потенциала принять китайские предприятия и что дальше общих разговоров дело не зайдет.
Экологи посмотрели пристальнее
Экологи же обеспокоены потенциально высокими рисками для окружающей среды и здоровья населения региона, особенно от переноса предприятий, работающих в «грязных» секторах - химической промышленности, металлургии и цементном производстве.
В самом Минвостокразвития от экологических рисков открещиваются, уверяя, что российское экологическое законодательство - одно из самых строгих в мире и «ни один проект, который не соответствует экологическим нормам, не может реализовываться по определению».
Тем не менее это не совсем так. В 2000-е годы российское экологическое законодательство было сильно ослаблено. В частности, была ликвидирована государственная экологическая экспертиза за пределами особо охраняемых природных территорий и континентального шельфа. Вступление же в действие недавно принятых экологических законов, например закона о переходе к нормированию воздействия на состояние окружающей среды на основе наилучших доступных технологий - НДТ, состоится только в 2018 году, а то и вовсе может быть отложено на более поздний срок. Кроме того, в ТОРах, куда запланирован перенос китайских предприятий, не действует или ограниченно применяется целый ряд экологических требований.
Что касается Китая, то здесь тоже есть серьезные проблемы. Уровень деградации окружающей среды - эрозии почв, загрязнение воды и воздуха, нехватка пресной воды - настолько серьезный, что ученые заговорили о влиянии плохой экологии на сокращение продолжительности жизни. Низкий уровень экологической безопасности вызывает серьезное недовольство у китайских граждан, о чем свидетельствует рост спонтанных экологических протестов по всей стране.
Поэтому правительство Китая всерьез взялось за очистку окружающей среды в новой государственной программе «Интегрированная реформа для экологического прогресса», принятой для 13-ой китайской пятилетки (2016-2021). Важную роль в экологизации китайских производств сыграет реструктурирование экономики в пользу развития высоких технологий, сервисного сектора и производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. При этом Китай взял на себя еще международные климатические обязательства по сокращению интенсивности углеводородных выбросов в атмосферу на 60-65%, в том числе за счет постепенного отказа использования угля в качестве источника энергии.
Возможно ли на практике достижение всех этих целей и задач одновременно? Стоит напомнить, что сегодняшние климатические лидеры - страны Запада - в прошлом веке очистили свой воздух за счет переноса наиболее «грязных» производств в Китай, Индию и другие развивающиеся страны. По аналогии с этим опытом, современный Китай может решить вынести наиболее экологически неблагоприятные производства за пределы страны.
Примеры переноса китайского бизнеса
В последние годы Китай значительно увеличил свои иностранные инвестиции по всему миру. В России Китай вложился в покупку 20% акций в проекте «Ямал-СПГ» у компании «Новатэк» (оценивается в $810 млн), 12,5% акций «Уралкалия» (оценивается в $ 2 млрд) и еще в несколько других крупных проектов. Но в экономику ДФО, несмотря на географическую близость, китайских вложений было очень мало. Шли они в основном в добычу полезных ископаемых, в лесной сектор, в сельское хозяйство, строительство и сферу услуг.
В 2002 году правительство китайской провинции Хэйлунцзян заявило о намерении запретить золотодобычу на реках из–за сильного ущерба речным и лесным экосистемам. К 2010 году, когда запрет вступил в полную силу, некоторые китайские золотодобытчики переметнулись в Россию и Монголию.
В лесном секторе ситуация не лучше. С тех пор как в самой Поднебесной вступил в силу запрет на коммерческие рубки в естественных лесах, китайский интерес к лесному сектору ДВ России усилился. Инвестиции пошли на строительство примитивных лесопилок с минимальным уровнем переработки древесины. Когда российское правительство осознало ситуацию и установило суровые правила для иностранных владельцев, компании были переписаны на подставных лиц из России.
Как перевести риски в возможности
Представителям российских властей нужно добиваться гарантий, чтобы новые инвестиционные проекты были флагманами модернизации и «зеленого роста» экономики России. Для этого необходимо:
- ускорить принятие подготовленных Минприроды России законопроектов о совершенствовании процедур государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду и введении стратегической экологической оценки;
- в 2017 году Минприроды должны быть подготовлены все нормативные акты, обеспечивающие вступление в силу и применение закона об НДТ и переходе на технологическое нормирование;
- госбанки и совместные российско-китайские инвестфонды с госучастием при анализе проектов китайских компаний на РДВ должны ориентироваться на лучшие мировые отраслевые показатели по энергоэффективности, выбросам и сбросам загрязняющих веществ и требования закона об НДТ;
- материалы оценки воздействия на состояние окружающей среды экологически опасных проектов должны размещаться в открытом доступе на русском языке.
Елена ФЕДИЧКИНА и Евгений ШВАРЦ, WWF, специально для «Золотого Рога».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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