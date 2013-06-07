www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Энергетика
Распечатать

Виктор МИЛУШ: 2012 год для ОАО "ДЭК" стал временем роста деловой активности компании

07 Июня 2013, 18:42 | Дальний Восток

Во Владивостоке состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока»).

В своей речи, обращенной к акционерам компании, генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ отметил, что 2012 год для ОАО «ДЭК» стал временем роста деловой активности компании.

- В прошедшем году деятельность ОАО «ДЭК» была направлена на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей Дальневосточного региона. Мы провели большую работу по оптимизации и внедрению новых форм расчетов с потребителями, снижению уровня задолженности и неплатежей. Во многом благодаря этому компанией были преодолены возникшие трудности, - заключил Виктор МИЛУШ.

Собранием были утверждены Годовой отчет за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Также было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.

Соответствующими решениями ГОСА были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

По итогам голосования в новый состав Совета директоров ОАО «ДЭК» вошли: Акульшин Владимир Григорьевич, Бай Алексей Евгеньевич, Большаков Андрей Николаевич, Власов Алексей Валерьевич, Грибановский Игорь Владимирович, Коваленко Алексей Александрович, Коптяков Станислав Сергеевич, Кудряшов Валентин Геннадьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Сторожук Сергей Константинович, Суворова Светлана Викторовна, Тихомиров Сергей Васильевич, Удалов Алексей Анатольевич, Чурилов Дмитрий Викторович, Яковлев Алексей Дмитриевич.

В новый состав Ревизионной комиссии Общества избраны: Ажимов Олег Евгеньевич; Жабина Светлана Анатольевна; Кочанов Андрей Александрович; Рохлина Ольга Владимировна; Шариков Александр Сергеевич.

Аудитором Общества утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», сообщает пресс-служба ОАО "ДЭК".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: ДЭК  РАО ЭС Востока  Виктор МИЛУШ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru