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Виктор МИЛУШ: 2012 год для ОАО "ДЭК" стал временем роста деловой активности компании
Во Владивостоке состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока»).
В своей речи, обращенной к акционерам компании, генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ отметил, что 2012 год для ОАО «ДЭК» стал временем роста деловой активности компании.
- В прошедшем году деятельность ОАО «ДЭК» была направлена на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей Дальневосточного региона. Мы провели большую работу по оптимизации и внедрению новых форм расчетов с потребителями, снижению уровня задолженности и неплатежей. Во многом благодаря этому компанией были преодолены возникшие трудности, - заключил Виктор МИЛУШ.
Собранием были утверждены Годовой отчет за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Также было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
Соответствующими решениями ГОСА были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
По итогам голосования в новый состав Совета директоров ОАО «ДЭК» вошли: Акульшин Владимир Григорьевич, Бай Алексей Евгеньевич, Большаков Андрей Николаевич, Власов Алексей Валерьевич, Грибановский Игорь Владимирович, Коваленко Алексей Александрович, Коптяков Станислав Сергеевич, Кудряшов Валентин Геннадьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Сторожук Сергей Константинович, Суворова Светлана Викторовна, Тихомиров Сергей Васильевич, Удалов Алексей Анатольевич, Чурилов Дмитрий Викторович, Яковлев Алексей Дмитриевич.
В новый состав Ревизионной комиссии Общества избраны: Ажимов Олег Евгеньевич; Жабина Светлана Анатольевна; Кочанов Андрей Александрович; Рохлина Ольга Владимировна; Шариков Александр Сергеевич.
Аудитором Общества утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», сообщает пресс-служба ОАО "ДЭК".
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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