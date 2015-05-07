Дальневосточный Сбербанк реконструировал 1945 год в своих офисах

К 70-летию Победы Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» реконструировал в офисах Хабаровска атмосферу 1945 года. На входе в зал расположился контрольно-пропускной пункт с солдатами на посту, звучали патриотические песни.

Клиенты с радостью принимали участие в реконструкции: «подменяли» солдата на посту, танцевали вальс, учились правильно складывать конверты-треугольники с военными письмами.

«Важно оживить дух эпохи, чтобы для молодого поколения Победа в Великой Отечественной войне была не просто страницей учебника истории, – отметил Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

«Я 26 лет отслужил в армии, прошел пять парадов по Красной Площади, поэтому мне эта тема очень близка, – рассказал Илья Васильев, клиент банка. – Все очень достоверно и вызывает самые добрые чувства. Это наша общая память, которую мы обязательно должны сохранить!»

Патриотические мероприятия в офисах банка продлятся до 9 мая.

ZRPRESS.ru, Владивосток.