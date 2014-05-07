РФПИ вложится в Дальний Восток

Фонд ведет переговоры с иностранными инвесторами о развитии трех месторождений в ДФО

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл ДМИТРИЕВ на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Хабаровске сообщил, что фонд планирует принять участие в четырех проектах в ДФО. В частности, ведутся переговоры с иностранными партнерами об инвестировании в три месторождения: медные Удоканское и Баимское и золоторудное Наталкинское.

На 2014 год фонд вместе с партнерами зарезервировал под проекты на Дальнем Востоке 40 млрд рублей против 22,4 млрд рублей в 2013 году. Уже принято решение, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, «дочка» РФПИ и ChinaInvestmentCorporation, CIC) вложится в строительство моста через Амур, который соединит Россию и Китай. «Это первый мост, который будет соединять Россию и Китай, мост через реку Амур (соединит село Нижнеленинское в ЕАО и Тунцзян в КНР. - Прим. авт.). И соответственно, мы вместе с Фондом развития Дальнего Востока финализировали наши решения инвестировать и все подходы по инвестициям в строительство этого моста. Общий проект оценивается в сотни миллионов долларов. Инвестировать будет РКИФ», - сказал Дмитриев накануне заседания правкомиссии.

Российско-китайский инвестиционный фонд создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC). Целевой размер фонда составит от $2 млрд до $4 млрд, из которых по $1 млрд вносят РФПИ и CIC, еще около $2 млрд предполагается получить от институциональных инвесторов из Китая.

Недра зовут

На заседании глава РФПИ сообщил премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ о трех приоритетных проектах. «Это, во-первых, Баимское месторождение на Чукотке - одно из самых крупных медных месторождений. Далее Наталкинское месторождение, которое крайне перспективно. Также возможны инвестиции с китайскими партнерами в Удокан, одно из крупнейших медных месторождений», - сказал Дмитриев накануне заседания.

Лицензией на разработку Удокана владеет Байкальская горная компания (контролируется «Металлоинвестом»). По условиям лицензии, промышленная добыча на Удоканском месторождении (переработка 12 млн тонн руды в год) должна начаться в 2014 году, а на проектную мощность - 36 млн тонн руды в год - оно должно выйти в 2016 году. В настоящее время рассматривается обращение «Металлоинвеста» об изменении условий лицензии на Удокан.

Лицензия на разработку Баимского медно-порфирового месторождения принадлежит подконтрольному Millhouse Романа АБРАМОВИЧА ООО «ГДК «Баимское». На Баимском месторождении планируется построить фабрику проектной мощностью 30 млн тонн руды, что позволит производить до 1 млн тонн медного концентрата в год.

Наталкинское месторождение - самый масштабный проект в российской золотодобыче. В декабре 2013 года PolyusGold собиралась запустить первую очередь Наталкинского ГОКа, а летом - вывести его на полный цикл производства, что добавило бы 500 тыс. унций к производству компании уже в 2015 году. Но старт был перенесен на лето 2014 года, а теперь - на лето 2015 года. Среди причин переноса сроков называется снижение цен на золото, агрессивный первоначальный план строительства, который предполагал работу и в зимнее время, что могло увеличить затраты и технологические риски.

С этим проектом вопрос, как его дофинансировать и запустить, отмечает Дмитриев.

Партнеров для каждого из проектов Дмитриев называть не стал, но напомнил, что у фонда есть СП с китайским, японскими и корейским фондами, а через них - выходы на стратегических инвесторов в каждой из стран.

«В каких-то проектах у нас партнеры - корейцы, в каких-то - китайцы, в каких-то - арабы. Большая часть средств будет направлена на Дальний Восток. От арабских фондов у нас более $6 млрд, это Кувейт - $500 млн, Абу-Даби - $6 млрд. В том числе $5 млрд на инвестиции в инфраструктуру», - сказал глава РФПИ.

Направление на Китай

Также РФПИ заинтересован в участии в совместном проекте ОАО «Интер РАО» и Государственной электросетевой корпорации Китая по строительству ТЭС на 5-8 ГВт на Ерковецком угольном месторождении в Амурской области.

«Потенциально интересно. Российско-китайский фонд финансирует много проектов и также помогает госкомпаниям между Россией и Китаем быстрее двигаться. Потому что часто бывает долговое финансирование, не хватает акционерного финансирования. Поэтому мы смотрим не только этот проект по строительству станции, но и другие проекты между государственными корпорациями России и Китая. Мы считаем, что в рамках визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Китай 20 мая будет объявлено о ряде очень значимых сделок между Россией и Китаем. Китайское направление становится очень важным приоритетом для РФ», - пояснил Кирилл Дмитриев.

«Интер РАО» совместно с Государственной электросетевой корпорацией Китая планирует в первом полугодии 2014 года завершить разработку предТЭО (предварительное технико-экономическое обоснование) строительства ТЭС на 5-8 ГВт на Ерковецком угольном месторождении. Станция предназначена для экспорта электроэнергии в Китай.

Станция будет строиться совместно. Российская сторона планирует сохранить за собой контроль над проектом. Все параметры - в стадии обсуждения. Планируется, что проект будет реализован на условиях проектного финансирования. В рамках проекта также планируется строительство линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью 8 ГВт. Линий постоянного тока в России пока не существует.

Новая станция должна стать источником поставок до 48 млрд кВт/ч электроэнергии в год в район Пекина в рамках нового контракта, который может быть заключен между РФ и КНР.

«С китайской энергетической компанией StateGrid рассматриваем варианты увеличения объемов экспорта в КНР и строительства новых трансграничных переходов. Эта работа, я думаю, может пойти вместе с «Интер РАО». У нас действительно большой интерес к Китаю, и проекты, которые мы сейчас обсуждаем, потенциально могут дать мощный импульс развитию и компании, и энергетического машиностроения, и всего Дальнего Востока», - заявил в интервью ИТАР-ТАСС глава «РусГидро» Евгений ДОД.

Это первое направление. Второе - с компанией ChinaPower - это участие в строительстве малых ГЭС на территории России с локализацией производства гидротурбин малой мощности. И третье - с компанией Sаnxiа («Три ущелья») - обсуждение совместного участие в проектах строительства ГЭС.

«Китайские инвесторы пока готовы вкладывать деньги в российскую энергетику, но нам нужно поторопиться», - считает Дод. «Объем собственных вводов мощностей в Китае огромен: они ежегодно вводят такую же энергосистему, как у нас, то есть по 100 тыс МВт. При этом Китай сейчас стремится решить экологические проблемы в Пекине и других крупных мегаполисах, в частности - заместить довольно «грязные» малые угольные станции масштабными поставками электроэнергии с севера. Этим моментом нужно пользоваться», - резюмирует глава «РусГидро».

ОАО «Восточная энергетическая компания» (ВЭК, дочерняя компания «Интер РАО») экспортировало в Китай в первом квартале 2014 года 800,65 млн кВт/ч электроэнергии, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт электроэнергии в Монголию в январе-марте составил 72,53 млн кВт/ч. Что сопоставимо с прошлогодним показателем.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.