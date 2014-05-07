В уловах сахалинских рыбаков радиации не обнаружено

Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория за январь-апрель 2014 года изучила 713 проб и провела более 1,4 тыс. исследований водных биоресурсов и местной мясо-молочной продукции на возможность радиационного загрязнения.

«На исследования поступали самые разные виды рыб, рыбная продукция, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные, кормовая рыбная продукция и другая подконтрольная продукция, такая как мясо, молоко, корма растительного происхождения. Исследования проводились спектрометрическим методом по 2 показателям: стронций-90, цезий-137», - сообщается на сайте лаборатории.

Все доставленные образцы, по заключению специалистов лаборатории, соответствуют требованиям радиационной безопасности. «Случаев содержания радиоактивных веществ выше нормы не выявлено», - говорится в сообщении.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.