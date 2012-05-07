Промышленность России идет в рост

Российская промышленность оживает после мартовского ступора, когда темпы роста оказались одними из самых низких за несколько лет - всего 2% в годовом выражении.

По данным исследования Росстата, индекс уверенности отечественных предпринимателей повысился в апреле в добывающих производствах с минус 3% до плюс 7%, в обрабатывающих производствах с минус 6% до плюс 1%.

"Золотой Рог".