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Промышленность России идет в рост
07 Мая 2012, 14:33 | Дальний Восток
Российская промышленность оживает после мартовского ступора, когда темпы роста оказались одними из самых низких за несколько лет - всего 2% в годовом выражении.
По данным исследования Росстата, индекс уверенности отечественных предпринимателей повысился в апреле в добывающих производствах с минус 3% до плюс 7%, в обрабатывающих производствах с минус 6% до плюс 1%.
"Золотой Рог".
Автор: По сообщениям пресс-служб
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