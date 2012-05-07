Капитан ледокола ДВМП пожаловался президенту Медведеву

Капитан ледокола «Адмирал Макаров» Геннадий АНТОХИН во время вручения ему ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени пожаловался Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ на то, что до сих пор не возмещены расходы ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) за спасение из ледового плена судов.

«У меня нет никаких сомнений, что Дальневосточное морское пароходство сможет выполнить любую ледовую операцию любой сложности. Жаль только, что немалые расходы, понесенные компанией в ходе спасательной операции, так до сих пор никем не компенсированы», - сказал Антохин.

Он поблагодарил президента за государственную награду.

«Это заслуга не только моя личная, а каждого из экипажей двух российских ледоколов «Адмирал Макаров» и «Красин», а также всего коллектива Дальневосточного морского пароходства. Спасательная операция, проходила в экстремально тяжелых условиях и потребовала напряжения всех физических и душевных сил каждого и всего коллектива пароходства», - отметил капитан судна.

Досье "ЗР"

Ледоколы ДВМП «Адмирал Макаров» и «Красин» в январе 2011 года спасли в Охотском море несколько судов. Попавшие в ледовый плен плавбаза «Содружество», транспортный рефрижератор «Берег Надежды», научно-исследовательское судно «Профессор Кизеветтер» и траулер «Мыс Елизаветы» запросили помощь 31 декабря 2010 года, затем в ледовый плен попало судно «Антон Гурин». 24 января вывели рефрижератор «Берег Надежды» на чистую воду в Охотском море. Операция по спасению судов была завершена 31 января. ОАО «ДВМП» через суд пытается взыскать задолженности с судоходных компаний за освобождение судов из ледового плена. ДВМП оценивает расходы на спасательную операцию примерно в $7 млн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».