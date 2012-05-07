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Дальневосточники хотят работать на себя

07 Мая 2012, 02:04 | Дальний Восток

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос и выяснила, что 87% опрошенных сотрудников дальневосточных компаний хотели бы работать только на себя.

В первую очередь ими движет стремление к независимости: желание стать хозяином самому себе, никому не подчиняясь (59%). Стремление зарабатывать большие деньги – определяющий мотив 20% респондентов, а 19% интересно попробовать себя в качестве руководителя собственного проекта. Представители сфер «Автомобильный бизнес», «Строительство/Недвижимость» и «Продажи» чаще остальных хотели бы обзавестись собственным делом, а вот среди работников профессиональных областей «Медицина/Фармацевтика» и «Юриспруденция» таковых меньше всего.

В каждом втором случае причиной отказа от собственного бизнеса становятся финансовые трудности. 22% тех, кто имел свой бизнес, но в данный момент работает по найму, отметили, что всему виной административные и бюрократические сложности. Несостоятельность идеи или потеря интереса являются причинами ухода из предпринимательства у 15% и 14% опрошенных соответственно.

Большинство действующих бизнесменов (40%) отмечают, что российское законодательство только мешает вести собственное дело. С ними могли бы поспорить лишь 7% опрошенных, уверенных, что нынешнее законодательство благоприятствует созданию и развитию бизнеса.

«Золотой Рог».

Автор: hh.ru
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