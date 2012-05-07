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Кадровая проблема в России - старение работников
HR-директора позитивно оценивают изменения, происходящие с персоналом их компаний в последние пять лет. Так, они отмечают рост уровня квалификации персонала (57%) и стремления к новым знаниям и навыкам (67%). Тем не менее очевидные проблемы - это нехватка персонала, его старение и отсутствие мотивации. Кадровые директора, однако, ищут и находят способы, как решить эти вопросы.
Наиболее значимой кадровой проблемой является старение работников, - говорится в результатах исследования IBS и НИУ ВШЭ, которые провели опрос директоров по персоналу. С этим связан дефицит сотрудников в сфере рабочих специальностей. HR-директора делают ставку на обучение и переподготовку работников на предприятиях, а также использование IT-инструментов для управления персоналом.
Подавляющее число HR-директоров беспокоит нехватка персонала. Об этом заявили почти 80% респондентов. 35% свидетельствуют о нехватке рабочих основных специальностей, а 17% - о дефиците функциональных специалистов/управленцев, 16% - инженеров, 15% - руководителей среднего звена.
В качестве причины большинство опрошенных (38%) назвали именно старение персонала. Кроме того, «виновниками» стали и традиционные для российских компаний проблемные зоны - низкий уровень мотивации персонала (35%) и низкий уровень квалификации (33%).
В то же время 79% опрошенных сетуют на то, что увеличился уровень материальных притязаний, 67% обращают внимание на то, что повысилось стремление формализовать отношения с работодателем.
Основное решение проблемы - повышение квалификации. В условиях острого дефицита квалифицированных кадров 70% компаний считают для себя приоритетом номер один развитие персонала и лишь 11% - привлечение персонала извне.
Говоря о том, какие инструменты компании применяют для борьбы с дефицитом рабочей силы, 67% HR-директоров назвали развитие необходимых квалификаций внутри компании. Только 56% сказали о привлечении сотрудников с рынка, пишет RBCdaily.
Опрос HR-директоров, проведенный IBS, продемонстрировал и высокую степень автоматизации во время управления персоналом. В частности, в 75% компаний автоматизированы наем и подбор персонала, в 72% - кадровое администрирование, в 64% - оценка персонала.
«Отрадный факт, что и топ-менеджеры, и HR-директора осознают всю остроту кадрового вопроса для бизнеса. Сегодня кадровый голод является одним из критических факторов, сдерживающих развитие бизнеса и российской экономики в целом, и от качества процессов управления персоналом во многом зависят и успех конкретного бизнеса, и темпы развития российской экономики в целом», - говорит заместитель генерального директора IBS Дмитрий САДКОВ.
«Золотой Рог».
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