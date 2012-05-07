Работа в иностранных компаниях по-прежнему популярна

Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru, о работе в иностранных компаниях мечтают 30% наших соотечественников. По сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 2%.

Чаще других о реализации своего потенциала в западной компании мечтают молодые люди от 25 до 34 лет (35%), а также россияне с ежемесячным доходом более 45 тысяч рублей (39%). За последние два года интерес россиян к иностранным компаниям несколько вырос – в 2010 году о такой работе мечтали 28% экономически активных жителей страны, сообщает Superjob.ru.

«Золотой Рог».