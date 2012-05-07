Подписан закон, защищающий права работников

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон о ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ), защищающей права работников, сообщила пресс-служба Кремля.

Конвенция №173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» была принята на 79-й сессии генеральной конференции МОТ в Женеве 23 июня 1992 года и вступила в силу 8 июня 1995 года. После ратификации конвенции Россия принимает на себя обязательства, предусматривающие защиту требований трудящихся посредством привилегии.

В частности, документ предоставляет приоритет искам трудящихся перед другими исками к несостоятельному предприятию, в том числе конкурсных кредиторов. Привилегированными являются требования по зарплате, выплатам за оплачиваемые отпуска и выходным пособиям. При этом в первую очередь предприятие должно рассчитаться с гражданами, перед которыми несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.

Документ вступает в силу для каждого государства-члена МОТ через 12 месяцев после даты регистрации его ратификационной грамоты гендиректором МОТ. С ратификацией конвенции Россия присоединится к общепризнанным международным трудовым нормам, на базе которых создаются национальные законодательства о труде.

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