Дальневосточные губернаторы "вылили" на Дмитрия Медведева ушат проблем

Дальневосточные губернаторы рассказали премьеру, как их регионы экономят бюджетные деньги и как территории планируют выживать в условиях кризиса

В Хабаровске на прошедшей неделе премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ по пути во Вьетнам и Таиланд обсудил с губернаторами насущные проблемы регионов. В журналистском пуле, освещающем визит, был и корреспондент газеты «Золотой Рог».

Уставший с дороги премьер выглядел оптимистом. «Трудности не должны помешать планам развития региона, мы приступили здесь к реализации инфраструктурных проектов, территорий опережающего развития, - подчеркнул он, напомнив, что только что утвердил перечень инвестпроектов, которые получат господдержку. - В регионе появятся новые производства по переработке ресурсов, объекты транспортной инфраструктуры. Новую жизнь в экономику должны вдохнуть ТОРы».

Оптимизм премьер-министру внушило текущее положение дел. Показатели ДФО лучшие по стране: и в промышленном производстве, и в сельском хозяйстве. Но обольщаться нельзя, предупредил руководитель правительства и попросил говорить о проблемах, о рисках, повысившихся для отдельных отраслей, банковского сектора, о сложностях бюджетов. Градус оптимизма несколько спал…

Человеческий фактор

Министр Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА назвал ситуацию некритичной, по крайней мере в предыдущий кризис - в 2009 году - она была сложнее. По словам министра, прогнозируемым 12 700 уволенным в этом году место работы найдется.

Но одно дело - температура в целом по больнице, другое – по конкретным палатам. Серьезные проблемы на рынке труда в этом году возникают в Магаданской области в связи с приостановкой работы на Наталкинском проекте, а также на Колымском аффинажном заводе. Да и качество вакансий нельзя не брать во внимание. Так, по словам губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА, на полуострове ожидается увольнение порядка 1200 человек, главным образом из служб федеральной подчиненности, в частности пограничных органов. «И эта ситуация беспокоит, - говорит глава региона. - Это люди с высшим образованием, а требуются низкоквалифицированные. Нас может захлестнуть миграционный отток, а ведь столько денег потрачено на привлечение специалистов в регион». Он попросил федеральные власти обратить внимание на этот вопрос.

Экономии много не бывает

Похоже, что самым популярным и простым инструментом антикризисных действий стало сокращение: федеральной целевой программы, бюджетных трат, зарплат и прочее.

«В среднем регионы добились сокращения своих расходов в размере 4,2%, что в масштабе округа составляет 28,9 млрд рублей», - доложил министр.

Регионы тщательно «просеяли» региональные проекты, практически все приняли решение сосредоточить деньги на уже начатых объектах, новые пока не начинать. Однако на федеральном уровне такой логики не просматривается.

В очередной раз Магаданской области придется доказывать необходимость достройки энергетической инфраструктуры, она в предыдущие годы тут бурно строилась.

Коллегу поддержал глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ: «Получается, что федеральные программы сокращены на 10%, а ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье» - на 41%. Так развитие региона - приоритет или нет? Снимать все новые объекты из программы, на мой взгляд, некорректно. Никаких излишеств мы не предлагали».

Бюджет - опасная тема

С бюджетом одинаково «хорошо» во всех регионах. Дожили до того, что банки не готовы кредитовать территории даже под 20% годовых. Как это было в Приморском крае, где на объявленный краевой администрацией конкурс не откликнулся ни один банк.

«Бюджет в Приморье дефицитный, мы идем на это сознательно, потому что надо вкладывать деньги в перспективные объекты, чтобы потом получить отдачу, - говорит губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. - Правительство приняло решение о рефинансировании 50% коммерческих кредитов, которые подлежат погашению в этом году. Но это прошлые кредиты, а нужно решать новые задачи».

Ему вторит и. о. губернатора Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ: «Мы предложили не тратить бюджетные практически нулевые кредиты на погашение прошлых долгов, ведь мы их обслуживаем всего под 10-12% и срок их погашения еще не пришел. Мы сегодня не можем занять в банках. Здесь вопрос не о дополнительных средствах, просто нужно поменять механизм использования бюджетных кредитов».

По словам Егора Борисова, правительство РФ должно оказать влияние на банки и в вопросах кредитования северного завоза.

У Егора Афанасьевича к банкам немало вопросов. По его словам, сложная ситуация складывается у золотодобывающих предприятий республики. Накануне полевого сезона многие из них так и не смогли добиться благосклонности банков и подготовиться к началу весенних работ. Глава Якутии вышел с предложением в правительство РФ о том, чтобы вернуться в этой отрасли к практике 2009-10 годов, когда Гохран выкупал у предприятий золото и оказывал им своевременную поддержку в ходе добычного сезона.

Тарифы: все держать

По поводу роста энергетических тарифов тревожился Александр Галушка. По его словам, системной для Дальнего Востока является проблема задолженности дочерней компании «РусГидро» – «РАО ЭС Востока». Она составляет 83 млрд рублей, прогноз по стоимости ее обслуживания в 2015 году – 18%. Это прямые риски роста тарифов на Дальнем Востоке в 2015 году: по электроэнергии – на 5,4%, по теплоэнергии – на 3,4%. Он попросил решить вопрос рефинансирования задолженности «РАО ЭС Востока», используя для этого возможности наших государственных банков.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, также озабоченный проблемой роста тарифов, предложил премьер-министру отказаться от газа Exxon. «Перейти на наш газ» и «уйти от этого контракта» (контракт между Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) и Exxon Neftegas, оператором проекта «Сахалин-1»). Цена на газ повысилась из-за роста курса доллара - с 5,5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей за тыс. куб. м. Либо другой вариант – настаивать на уступках со стороны Exxon: «Они уже снизили немножко нагрузку, ввели понижающий коэффициент, но пока это примерно одна четверть того, что нам необходимо. Пусть они дальше идут нам на уступку, чтобы мы дальше с ними работали», - заявил губернатор и попросил Медведева рассмотреть данный вопрос «быстрее, поскольку это связано с тарифами для населения».

Не допустить стагнации

Эту задачу в кризисный год ставят все субъекты Федерации. Необходимо обеспечить стабильную работу действующих предприятий. По словам министра Галушки, в регионе принят весомый пакет мер поддержки для МСП, для региональных проектов. Губернаторы дружно подтвердили: работаем в этом направлении активно.

Надежды на прорыв в ближайшем будущем связаны с территориями опережающего развития, режимом свободного порта Владивосток. Это завтрашние проекты, на которые, конечно же, нужно работать уже сегодня. Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в середине августа, должен собрать под одно инвестиционное знамя всех, кто видит свой деловой интерес в нашем регионе.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.