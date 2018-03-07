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Власти признали, что нормально вести бизнес на Дальнем Востоке практически невозможно

07 Марта 2018, 10:13 | Дальний Восток

Полпред Юрий Трутнев: бизнес в регионе по-прежнему давят в 2,5 раза сильнее общероссийского

Одно из обязательных условий процветания Дальнего Востока — снижение давления на бизнес. Сейчас его уровень в Дальневосточном федеральном округе выше среднероссийского в 2,5 раза. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, находящийся во Владивостоке, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Помимо этого не стоит забывать, что дальневосточный бизнес вынужден платить по тарифам, которые часто в разы выше тех, что действуют на западе страны. Обещанного выравнивания тарифов так и не состоялось. И что самое чудовищное, в отличие от компаний той же центральной части страны, бизнес регионе платит повышенные (!) налоги (хотя законы устанавливают единое экономическое пространство на территории страны) в виде, к примеру, различных обязательных коэффициентов к зарплатам сотрудников, что никак не компенсируется из бюджета. Ко всему этому добавляется настоящий разгул в регионе различных силовых и контролирующих структур, которые буквально атакуют остатки регионального предпринимательства. Власти в который раз расписываются в бессилии.

«Наши сегодняшние места в общероссийском рейтинге с 40-го по 84-е прямо противоречат поставленным президентом Путиным задачам. Нам надо добиться кратного снижения административного давления на бизнес. Если мы сегодня говорим, что уровень давления на бизнес на Дальнем Востоке в 2,5 раза превышает общероссийское, то снижать надо его минимум в три раза», — отметил Трутнев.

Вице-премьер заявил, что необходимо повышать конкурентоспособность ДФО. Также, как отметил полпред, предстоит повысить место Дальнего Востока в общероссийском рейтинге.

Полпред отметил, что за четыре года принято 30 федеральных законов, 150 постановлений правительства РФ в рамках развития ДФО. Однако как видим, практически все осталось на прежнем уровне -

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: правоохранительные органы  тариф  кошмарить  президент  Трутнев  криминал  Дальний Восток  налог  Путин  полпред 



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Комментарии

  • Псевдоним13:41, 07.03.2018#

    Если заговорили об этом, то держитесь предприниматели будет ещё хуже! Так уж повелось у нас в стране. . .

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