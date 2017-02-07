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Владивостокский филиал ПГК увеличил объем перевозок
В январе 2017 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 738 тыс. тонн грузов, на 24% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала составил 1 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) и Железных дорог Якутии (ЖДЯ) выросла с 16% до 22%.
Основную номенклатуру грузов составили уголь и нефтепродукты.
Положительная динамика обусловлена качественным планированием и эффективным управлением вагонным парком, увеличением объемов перевозок угля по ЖДЯ, в связи с ростом погрузки энергетического груза обогатительной фабрики «Инаглинская-1», а также увеличением перевозок твердого топлива в Сахалинском регионе ДВЖД.
Кроме того, увеличению грузовой базы филиала способствовал рост отправок в цистернах в рамках оказания комплекса услуг транспортно-экспедиционного обслуживания.
В частности, объем перевозок угля вырос относительно аналогичных показателей января 2016 года на 37%, до 366 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 11%, до 341 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ДВЖД и ЖДЯ в адреса грузополучателей Дальневосточного федерального округа, Якутии, Забайкальского края, Западной и Восточной Сибири, Урала и других регионов РФ, а также на экспорт в Китай, Корею и Японию.
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