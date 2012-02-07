Приватизация порта Ванино планируется на весну

ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») может быть приватизировано уже этой весной, в качестве инвестиционного консультанта определен «ВТБ Капитал». В настоящее время решение по приватизации порта находится в правительстве, пока оно официально не вышло, но сомнений оно ни у кого не вызывает.

Напомним, что первый аукцион по продаже госпакета порта состоялся в мае 2011 года, его победителем стало малоизвестное ООО «Сэлтехстрой». Компания предложила за госпакет 10,8 млрд рублей - в 10,6 раза больше начальной цены. Однако предложенную сумму «Сэлтехстрой» Росимуществу так и не заплатил, подтвердив предположения других участников аукциона о том, что на торги эта компания изначально шла с целью их срыва.

На госпакет также претендует En+ Олега ДЕРИПАСКИ, через кипрскую Soleggiato Investments владеющая 28,1% акций порта), и группа UCL Holding Владимира ЛИСИНА, недавно получившая одобрение Федеральной антимонопольной службы на приобретение 100% акций порта.

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».