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Социальная миссия в таежной глуши
ОАО «Тернейлес» попадает в финал Краевой Бизнес-Премии в «социальной» номинации не первый раз. И удивляться тут нечему. Предприятия компании, удаленные от краевого центра порой на 1000 км, - кит экономики северного Приморья. На его заводах, лесных делянах и инфраструктурных объектах трудится каждый третий взрослый житель Тернейского района. Одним словом, градообразущий.
Всякий раз приезжая в поселок Пластун, где базируется штаб-квартира холдинговой компании, заметишь что-то новое. Сегодня каждого на въезде встречает церковь, выстроенная в духе русского деревянного зодчества. Построена она на благотворительные взносы, в том числе и ОАО «Тернейлес». Не из бетона же строить божий храм в лесной столице края! Хотя в «Тернейлесе» строят и из бетона, кирпича, полимера, других современных материалов.
Когда три года назад правительство предъявило российским лесорубам ультиматум - отказаться в течение года от экспорта круглого леса или платить 80% таможенной пошлины, в Пластуне выбрали третий вариант - обеспечить объемы глубокой переработки древесины до 100%. Всего за полтора года инвестиционный проект, включенный в федеральный перечень приоритетных по лесной отрасли, прошел путь от чертежей и расчетов до реально функционирующих производственных мощностей, что потребовало около 6 млрд руб. инвестиций. Выручил акционер-партнер - японский инвестиционный холдинг «Сумитомо Корпорэйшн» выступил гарантом перед японскими банками. В июле 2009 г. в Пластуне были запущены сразу два современных завода по глубокой обработке леса - лесопильный и по производству шпона.
Особая гордость генерального директора Владимира ЩЕРБАКОВА в этом комплексе - свой ТЭК. Котельная, что обеспечила новые заводы компании теплом и технологическим паром, и три турбины для производства электроэнергии работают на древесных отходах. Энергетики попросту не смогли гарантировать форсированное строительство новых производств электроэнергией. А своя уникальная котельная позволяет реальный выход продукции из бревна довести до ...102% - в ход пошла даже кора. Безотходное производство, а главное - экологически чистое.
С экологией и экологами у «Тернейлеса» особые отношения. У всех еще в памяти конфликт зеленых по поводу аренды «Тернейлесом» новых лесных массивов в верховьях Сихотэ-Алиня. Взяв на щит интересы малых народностей, зеленые подняли волну и... споткнулись. Щербаков публично объявил мораторий и пообещал, что если и через два года хоть один житель таежного поселка Агзу будет против, он не срубит ни одного дерева. Против не было.
Таежные жители, которые начиная с 90-х жили на подножном корме, сегодня со стабильной работой и благоустроенным бытом. Вместе с открытием порт-пункта цивилизация пришла на мыс Золотой. Сейчас в Агзу строят школу - финансирует, конечно, «Тернейлес». В Самарге стоит и вахтовый поселок лесорубов на 500 мест. Кто бывал там, говорит, что сервис лучше, чем в иной владивостокской гостинице: горячая вода, столовая, прачечная, химчистка и спутниковое телевидение. Затратно? «А как еще мы бы заманили специалистов в таежную глушь?» - отвечают в отделе кадров ОАО.
Ведь сегодня в ОАО «Тернейлес» работают 3 700 человек, прямо семьями. В самом Пластуне живут уже 7 000 человек - в 2 раза больше, чем в районном центре Терней. Вахтовый метод стал основным в освоении северов. И тем самым «Тернейлес» дал работу не только жителям Тернейского района, но и безработным Дальнегорска, Кавалерово и приморских деревень в округе - автобусом возят на работу в Пластун, а на Самаргу - пароходом на месячную вахту.
И у жителей труднодоступных таежных сел Агзу и Самарга открылась дорога в больший мир, тем более за перевозку морским путем компания с них не берет ни рубля. Новый долгосрочный проект ОАО «Тернейлес» в социальной сфере - Фонд развития северного Приморья, который поставил своей целью поддерживать местные инициативы в создании социально-комфортных условий проживания, а также для сохранения самобытной культуры коренных жителей.
Неприемлемость «психологии временщиков»,создание лучших социальных, экономических и экологических условий для будущих поколений - кредо «Тернейлеса» и самого Щербакова, который в отличие от многих российских топ-менеджеров и совладельцев бизнеса сам постоянно живет в далеком Пластуне.
Сегодня лесопромышленный холдинг стал союзником экологов, а порой и инициатором во внедрении сбалансированного природопользования в Приморье. Так, по оценкам Всемирного фонда дикой природы «Тернейлес» - единственная из 43 компаний, занимающихся лесозаготовкой в крае, добровольно прошла аттестацию на соответствие международному уровню леспопользования, что подтверждено сертификатом.
Впрочем, быть экологичной компанией сегодня выгодно - уже более 75% своей продукции «Тернейлес» экспортирует в Японию, Корею, Китай и благодаря переработке расширяет круг иностранных импортеров.
Но введение в строй двух новых высокоавтоматизированных заводов - сплошь импортное оборудование, собрано лучшее со всех частей света - позволило привлечь на производство молодежь. Теперь работать на технологической линии могут и девушки, не рискуя повредить маникюр. А чтобы управлять технологической линией с компьютерного пульта, согласитесь, средней школы мало. «Тернейлес» имеет своих стипендиатов в профильных вузах. И они, в компании не сомневаются, вернутся в Пластун.
По итогам кризисного 2009 г. ОАО «Тернейлес», как и другие экспортно ориентированные компании, понесло убытки на курсе валют, тем не менее увеличило объемы выручки на 6,1%, количество рабочих мест - на 12%. Средняя заработная плата на 17% превышает отраслевой уровень. Коллективный трудовой договор выполнен.
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