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На Дальнем Востоке построят уникальные паромы для Сахалина
Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в «Объединенную судостроительную корпорацию) вскоре построит два уникальных автомобильно-железнодорожных пассажирогрузовых судна проекта CNF11CPD, которые будут соединять остров Сахалин с материковой частью России – паромная линия «Ванино-Холмск», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом сообщил блог BPMD, который является неформальным блогом Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Стоимость конструирования каждого корабля составит 4, 936 миллиардов рублей. Денежные средства на работы будут сформированы из федерального и местного бюджетов.
Также блог ЦАСТ сообщает, что ранее уже поднималась тема о строительстве грузовых кораблей. Тендер компании «ГТЛК» на конструирование пытались выиграть «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и Амурский Судостроительный Завод. Однако позже тендер был отменен. А сейчас АСЗ является единственным исполнителем, который реализует проект на внеконкурсной основе.
Напомним, корабли проекта CNF11CPD разрабатываются в рамках программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Судна предназначены для перевозки на трех грузовых палубах 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей и 150 пассажиров. Максимальная загрузка кораблей (дедвейт) составляет 6420 тонн. Максимальная длина грузовых кораблей составляет 131 метр, ширина 22,6 метра, осадка 7 метров.
Уникальность кораблей заключается в том, что они специально разрабатываются под сложные гидрометеорологические условия для функционирования на линии «Ванино-Холмск». Новый грузопассажирские паромы имеют повышенную ледовую классность – АRC5. Таким образом, судна могут преодолевать льды толщиной 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и льды до 1 метра в осенне-летнюю. При этом скорость кораблей при преодолении льдов зимой составит 6-8 узлов, а летом 3 узла. Также примечательным является тот факт, что перспективные паромы не будут ограничены погодными условиями и районом плавания в отличие от ныне действующих паромов типа «Сахалин».
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