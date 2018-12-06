Tele2 представила нового коммерческого директора сахалинского филиала

Южно-Сахалинск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении коммерческим директором сахалинского филиала Tele2 Юлии Иваницкой.

В данной должности Юлия занимается развитием коммерческой деятельности Tele2 в Сахалинской области. В сфере ее компетенций реализация маркетинговой стратегии, запуск новых услуг для частных и корпоративных клиентов компании, контроль качества абонентского обслуживания и развитие дистрибуции в регионе.

Tele2 активно развивает сети скоростного мобильного интернета на Сахалине. В этом году помимо запуска услуг высокоскоростного 4G-интернета компания значительно расширила зону покрытия в области.

Юлия Иваницкая окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «Международные отношения», имеет большой опыт работы в телекоммуникационной отрасли. До прихода в Tele2 Юлия более 10 лет занималась развитием и укреплением коммерческих показателей в ПАО «МТС», где прошла путь от специалиста по маркетингу макрорегиона «Дальний Восток» до коммерческого директора сахалинского филиала компании.

Мария Лыкова, директор сахалинского филиала Tele2:

«Юлия в команде сахалинского филиала отвечает за планирование и управление коммерческой деятельностью нашего подразделения, контролирует реализацию маркетинговой стратегии, управляет тарифной политикой. Сахалинский филиал – один из самых динамично развивающихся в компании, поэтому Юлию ждут интересные, амбициозные задачи. Мы желаем ей удачи в достижении целей».