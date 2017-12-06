Cахалин хочет забрать приморскую авиакомпанию

Губернатор Кожемяко хочет, чтобы новая авиакомпания для мелких местных линий региона влилась в «Аврору»

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании правкомиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона призвал министерства и регионы вместе решать вопросы по бесперебойному авиасообщению с Дальним Востоком. На посыл «сверху» незамедлительно отреагировал губернатор Сахалина Олег КОЖЕМЯКО, а вот Приморский край, в свое время упустивший возможность «прописать» дальневосточную авиакомпанию «Аврора» во Владивостоке, опять промолчал.

При этом именно Приморье в свое время выступило застрельщиком в проекте развития малой авиации. За счет средств краевого бюджета приобретено несколько воздушных судов DHC-6, развивается аэродромная инфраструктура. Сегодня воздушное сообщение в Приморье обеспечено по 13 маршрутам, в середине декабря добавится еще один населенный пункт – Восток.

«Малая авиация выполняет более 40 рейсов в неделю. Подчеркну, что с 2014 года удалось увеличить объем пассажирских перевозок внутри края в 4,5 раза. Продолжим развиваться в этом направлении», – заявил врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО.

Сегодня для пяти из девяти субъектов ДФО авиация является безальтернативным видом транспорта. При этом развитие воздушных перевозок в регионе сдерживают высокие затраты авиакомпаний: при средней цене билета из Центральной России в ДФО 25,7 тыс. рублей в 2016 году расходы на одного пассажира составили 38 тыс. рублей. Доля непокрытых издержек перевозчиков достигает 47%. Работу авиакомпаний в регионе осложняют условия работы местных аэропортов, принимающих рейсы только в светлое время суток и не рассчитанных на прием некоторых типов самолетов. При населении 6,7 млн человек авиационный пассажиропоток внутри ДФО в 2016 году составил 1,6 млн человек, а из центральной части РФ — 2,5 млн.

Для примера, в Якутии модернизация аэропортов не проводилась более 20 лет. На данный момент нужно реконструировать не менее 15 авиаузлов, и без помощи федерального бюджета не обойтись.

«Транспортная доступность – это одна из основных проблем, с которой сталкиваются дальневосточники. Здесь ситуация тоже весьма непростая, особенно это касается двух позиций – строительства и модернизации аэропортов, а также пунктов пропуска через госграницу. Понятно, что регион очень большой, слабозаселённый, работа малой авиации имеет критическое значение. Состояние инфраструктуры большинства объектов вообще не отвечает современным требованиям и становится препятствием при реализации инвестиционных планов и развитии туристических направлений. Это не значит, что там ничего не сделано, есть и вполне позитивные примеры, связанные с развитием транспортных узлов, но их, к сожалению, меньше, чем мы вправе рассчитывать», - сказал на заседании правкомиссии премьер.

В начале ноября правительство согласовало законопроект об обнулении НДС на авиасообщение с Дальним Востоком, ранее такая мера применялась только для полетов в Крым и Калининград. Льгота будет действовать три года для роста и развития авиаперевозок в регионе с 2018 по 2021 год.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время бюджет страны дотирует полеты только между так называемыми узловыми аэропортами, к числу которых на Дальнем Востоке относятся аэропорты Хабаровска, Владивостока, Якутска и Южно-Сахалинска, и неузловыми. Правительство Сахалинской области в конце прошлого года приняло решение почти в два раза сократить дотации авиакомпании «Аврора» на региональные перевозки. С 2017 года все билеты на региональные рейсы продаются по экономически обоснованной цене. Субсидия на авиаперелеты распространяется только на жителей Сахалинской области, которые могут приобретать авиабилеты на внутренних линиях примерно в три раза дешевле их реальной стоимости.

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ после заседания правкомиссии отметил, что из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в регионе в 1991 году, сегодня осталась, по сути, лишь одна шестая часть.

«При этом министерство транспорта сегодня (на правкомиссии – «Золотой Рог») докладывало о том, что они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования. Но это не так, потому что в 2013 году в рамках государственных федеральных целевых программ было выделено на развитие аэропортового хозяйства 106,1 млрд, из них более 64 млрд просто пропало. Пропало в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а сейчас госэкспертиза просто не приняла эти проекты. В результате деньги перераспределились, а аэропорты не были построены или не были реконструированы. Соответственно, у людей нет возможности доехать до больницы, до роддома, то есть это прямая угроза жизни людей на Дальнем Востоке. Около 70% территории не обладает достаточной авиационной доступностью. Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение изучить этот вопрос отдельно и представить ему доклад о том, как это произошло, кто виноват, с предложениями о наказании виновных», - сказал г-н Трутнев.

Свой интерес на Дальнем Востоке увидел председатель правления Сбербанка России Герман ГРЕФ, предложивший правительству РФ создать авиакомпанию для полетов на местных линиях в ДФО, Сбербанк может помочь ей с приобретением самолетов.

«Герман Оскарович Греф предложил создать новую авиакомпанию, мы идею поддержали в том плане, что эта компания для мелких местных линий может влиться в «Аврору», которая имеет базу и подготовленных летчиков, - сообщил агентству «Интерфакс-Дальний Восток» губернатор Олег Кожемяко. - Если такое решение примет Сбербанк вместе с правительством РФ, включая строительство и приобретение самолетов для новой компании, то полагаем необходимым нам включиться в эту работу с тем, чтобы эта компания была в составе «Авроры». Это даст дополнительные рабочие места и налоговую базу».

Контрольный пакет (51% акций) АО «Авиакомпания Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области. Флот авиакомпании насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. «Аврора» на регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолеты «Авроры» выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае.

По словам губернатора, Сбербанк готов профинансировать лизинговые операции для новой авиакомпании. Будет ли новый перевозчик государственным предприятием или акционерным обществом, кто будет его акционером - пока неизвестно.

«Герман Оскарович предложил эту идею, над которой надо работать. И мы вместе с компанией «Аврора» будем включаться в эти процессы - желательно, чтобы новая авиакомпания попала под наше крыло», - сказал г-н Кожемяко.

Ранее Росавиация поддержала идею «Авроры» и областных властей о создании на Сахалине учебно-тренировочного центра по подготовке пилотов для региональной авиации Дальнего Востока. Открыть центр планируется на базе аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе. В планах «Авроры» также строительство еще одного важного для Сахалина объекта - ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонта воздушных судов. В настоящее время капремонты и техосмотры самолетов проводятся в Европе или в Азии.

Напомним, что Приморье при закупке своих самолетов также пользовалось услугами Сбербанка. Так, третий самолет малой авиации был приобретен из регионального бюджета в лизинг через АО «Сбербанк Лизинг» (лизинговая «дочка» Сбербанка) сроком на пять лет. 50% платежей при этом компенсирует Фонд развития Дальнего Востока. По истечении пяти лет воздушное судно перейдет в собственность региона.

Досье "Золотого Рога": Краевое государственное унитарное авиационное предприятие (КГУАП) «Пластун-Авиа» создано для обслуживания социально значимых авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера. КГУАП в настоящее время зарегистрировано в г.Артеме, уставный капитал составляет 2,637 млн рублей. Предприятие находится в ведении департамента промышленности и транспорта Приморского края. Эксплуатантом судов малой авиации Приморья выступает авиакомпания «Аврора».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», «Пластун-Авиа» последние три года является убыточным предприятием – 13,462 млн рублей в 2014 году, 39,973 млн рублей в 2015 году, 1,944 млн рублей в 2016 году.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото пресс-службы администрации Приморского края.