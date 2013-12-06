Голландские зараженные цветы обнаружены и уничтожены на Сахалине

В Корсакове сотрудниками Россельхознадзора не допущена поставка в розничную торговую сеть зараженных голландских цветов.

Зараженная цветочная продукция уничтожена, собщили ZRPRESS в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля за поступающей на территорию Сахалинской области продукцией растительного происхождения, сотрудники Корсаковского фитосанитарного контрольного поста Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружили в 4 партиях цветов из Нидерландов карантинного вредителя растений, которым является западный цветочный трипс.

Зараженные цветочные партии поступили в Корсаковский городской округ авиатранспортом из Москвы через аэропорт г. Южно-Сахалинска. Всего было обнаружено и изъято 150 хризантем, 300 гвоздик и 30 альстремерий. Реализовываться зараженные цветы должны были в цветочных магазинах, принадлежащих двум индивидуальным предпринимателям. Стоимость зараженной цветочной продукции, по предварительным оценкам, составила не менее 25 тысяч рублей.

В настоящее время зараженная цветочная продукция в количестве 480 срезов цветов, уничтожена методом сжигания.

По информации специалистов карантина растений, западный (калифорнийский) цветочный трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но при этом может нападать и на овощные культуры, например такие как огурцы, выращиваемые в тепличных условиях. Но всё-таки наибольшую опасность данный вид представляет для цветочных культур, в том числе и комнатных растений, заражение которых приводит к преждевременному их увяданию и гибели.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.