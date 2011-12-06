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Китайские компании купаются в прибыли
На 1 ноября 2011 г. прибыль ведущих промышленных предприятий КНР увеличилась на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Однако этот показатель на 1,7% ниже уровня января-сентября, когда рост был 27%, сообщило Государственное статистическое управление Китая.
К ведущим предприятиям Поднебесной относятся те, чей годовой доход от основной деятельности составляет 20 млн юаней ($3,17 млн) и больше. Однако их темпы роста прибыли замедляются. У государственных предприятий этот показатель увеличился на 16,6% в годовом выражении. У предприятий коллективной собственности - на 33%, а у акционерных компаний - на 30,3%. Предприятия с участием иностранного капитала и предприятий с сянганскими, аомэньскими и тайваньскими инвестициями увеличили прибыль на 11,6%, частные хозяйства - на 44,3%.
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