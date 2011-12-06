«Приамурский диалог» состоялся в Биробиджане

В Биробиджане прошел первый областной экономический форум «Приамурский диалог». Участие в нем принял полпред Президента в ДФО Виктор ИШАЕВ, отметив, что уже в ближайшие годы в результате реализации инвестиционных проектов в области появится около 4 тысяч новых рабочих мест, ВРП вырастет на 21 млрд рублей, а также увеличатся налоговые поступления в бюджет.

Среди основных приоритетных инвестиционных проектов на форуме были представлены: проект реконструкции Теплоозерского цементного завода, строительство Кимкано-Сутарского ГОКа, строительство моста через р.Амур из с.Нижнеленинского (РФ) в г.Тунцзян (КНР), проекты по организации глубокой переработки сои, строительство дерево-обрабатывающих заводов, строительство многоэтажного монолитного и малоэтажного коттеджного жилья, проекты по строительству животноводческих комплексов и птицеферм.

Например, сейчас бюджет ЕАО составляет 9 млрд рублей, а один только Кимкано-Сутарский ГОК принесет в бюджет 4 млрд рублей. Строительство ГОКа даст толчок развитию стройиндустрии и транспорта.