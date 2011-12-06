«Гарант-Дело»: Как защитить себя от рисков и сэкономить

Очередные рекорды изменчивости законодательства и экономические катаклизмы ставят перед организациями непростую задачу – как, с одной стороны, защитить себя от правовых рисков и своевременно использовать правовые возможности, а с другой стороны, сократить трудовые и финансовые затраты.

Несколько фактов о текущих рисках законодательства и отличиях системы ГАРАНТ могут помочь найти оптимальное решение этой задачи.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, …

- что из 19 действующих кодексов РФ, только Семейный и Жилищный кодексы менялись в 2011 году реже, чем раз в 3 месяца?

- что Кодекс об административных правонарушениях РФ в 2011 году 26 раз менял свою редакцию?

- что при подготовке годового отчета за 2011 год вашему бухгалтеру придется работать с 18 редакциями Налогового кодекса, действовавшими в течение этого года?

Надежную защиту от риска ошибочно использовать правовые нормы, действовавшие в другой период, обеспечивает одно из отличий системы ГАРАНТ от иных правовых систем – 100%-я актуализация каждой редакции актов. Каждая редакция в системе приводится именно в том виде, в каком она действовала в выбранный период без оговорок «за исключением отдельных положений», и пользователь может работать без риска пропустить примечание о допущенных «исключениях».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что в 2011 году действовали три разные редакции Налогового кодекса от одной и той же даты - 28.12.2010, а еще две редакции от того же числа прекратили свое действие еще в 2010 году?

Защиту от ошибочного применения не той редакции обеспечивает еще одно отличие системы ГАРАНТ: в названии каждой редакции отражена не только дата ее принятия, но и период действия. Это позволяет безошибочно выбирать редакцию (редакции) для рассматриваемого периода и сравнивать действие нормативного акта в разные периоды.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что каждую неделю уходящего года до 750 федеральных нормативных актов изменяли свою редакцию или статус?

Мгновенно и безошибочно получать для любой даты дополнительную информацию при переходе по ссылкам из одного документа в другой обеспечивает еще одно отличие системы ГАРАНТ от иных правовых систем – мгновенная актуализация всего законодательства на любую нужную специалисту дату.

Это же отличие позволяет избежать ошибочного использования найденных в системе официальных разъяснений, консультаций экспертов и судебных выводов, не применимых для рассматриваемой даты.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что в среднем каждую неделю 2011 года выходило 9 новых федеральных и краевых законов и более 20 000 иных новых документов, необходимых и востребованных в работе организаций.

Защиту от риска использования устаревшей информации, экономию времени и трудовых затрат обеспечивает еще одно отличие системы ГАРАНТ – возможность автоматического ежедневного обновления информационных банков телекоммуникационным роботом. Услуги телекоммуникационного робота доступны для любых версий системы ГАРАНТ, включая мобильные, и в любом населенном пункте, где есть доступ в Интернет.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что даже федеральные законы могут вступать в силу в день их официального опубликования и менее чем через неделю после первого их рассмотрения Госдумой РФ?

Своевременное выполнение в этих условиях новых требований законодательства и использование новых правовых возможностей обеспечивают три вида уникальных услуг для клиентов нашей компании.

Персональные роботы-информаторы системы ГАРАНТ оперативно извещают каждого специалиста об актах, которые могут потребовать от него новых решений и действий.

Всех клиентов компания «Гарант-Дело» заблаговременно оповещает о новых озвученных или сообщенных на официальных сайтах намерениях органов власти.

На еженедельных онлайн семинарах клиенты «Гарант – Дело» могут без выезда в Москву получать оперативные комментарии по применению нового законодательства и ответы на свои вопросы от ведущих экспертов страны.

Правильный выбор информационно-правового обеспечения позволяет не только защитить себя от рисков законодательства, финансовых потерь и непроизводительных трудовых затрат, но и сократить финансовые затраты.

Так, например, стоимость обеспечения компанией «Гарант-Дело» вашего юриста или бухгалтера базовым профессиональным комплексом составит в декабре 2011 г. 2 795 рублей в месяц, а бухгалтера и юриста вместе – всего 4 193 руб. в месяц. Пользователи комплексов серии «Максимум» фактически оплачивают обновление не более чем одного из каждых 5-и информационных блоков комплекса - остальные блоки обновляются бесплатно. А заключив договор до 30.12.2011 г., Вы можете бесплатно получить на 1 – 12 месяцев 2012 года еще один или два информационных блока.

Статья не позволяет рассказать обо всех возможностях сократить правовые риски, затраты и потери. Дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись в нашу компанию по телефону/факсу (423) 220-55-45 или на e-mail garant@vlad.ru.

Статья подготовлена компанией «Гарант-Дело» или www.garant.vlad.ru.