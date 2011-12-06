«Ростелеком» начал ребрендинг сотовых активов

ОАО «Ростелеком» приступило к объединению и ребрендингу сотовых активов и со следующего года начнет активное строительство новых мобильных сетей. Оператор намерен перейти на единый федеральный портфель продуктов и тарифов с учетом региональной специфики, говорится в сообщении компании.

На первом этапе - до середины 2012 года - региональные бренды, такие как Utel, «Нижегородская Сотовая Связь» (НСС), «Енисейтелеком» (ЕТК), «Байкалвестком» (БВК), Элайн GSM, будут использоваться одновременно с брендом «Ростелеком». Во второй половине года планируется отказаться от использования региональных брендов и полностью перейти на единый бренд.

«В первую волну ребрендинга попал 21 регион (всего у «Ростелекома» и его «дочек» 12,6 млн сотовых абонентов в 28 регионах), где «Ростелеком» или его дочерние компании оказывают услуги сотовой связи в стандарте GSM-900/1800. В оставшихся регионах ребрендинг состоится в 2012 году, когда будет проведен апгрейд сетей (увеличена зона покрытия, повышено качество и надежность услуг). Это относится и к дальневосточным мобильным активам «Ростелекома» (Приморский и Камчатский края, Магаданская область, Сахалин), которые пока занимают незначительную долю рынка в своих регионах», - пояснили «ЗР» в дальневосточном филиале «Ростелекома».

По словам директора «Ростелекома» Павла ЗАЙЦЕВА, все сотовые «дочки» и филиалы «Ростелекома» перейдут на использование единого биллинга.

Также «Ростелеком» намерен в 2012 году запустить сети 3G (UMTS) во всех регионах, где у компании уже есть развитый GSM-бизнес, и сети LTE.

Досье "ЗР"

Сейчас «Ростелеком» работает сразу в двух мобильных стандартах - GSM и CDMA. Кроме того, у него есть лицензии на мобильную передачу данных в 39 регионах - там «Ростелеком» планирует строить сети четвертого поколения (4G) в стандарте LTE. А до конца 2011 г. он намерен выкупить у своего крупнейшего акционера - холдинга «Связьинвест» - группу операторов «Скай линк». Это добавит ему действующие CDMA-сети в 36 регионах плюс лицензии на частоты для CDMA еще в 33-х, для GSM - в 45-ти и для UMTS (самая распространенная 3G-технология) - в 73-х (во многих регионах лицензии накладываются друг на друга).

В «Ростелекоме» не уточняют, в каких регионах и на каких частотах планируется разворачивать LTE. «Это будут крупнейшие города. LTE - премиальный продукт, и спрос будет прежде всего в миллионниках. С них и будем начинать», - сказал Павел Зайцев. Он не исключил, что сети LTE будут создаваться в том числе в партнерстве с другими операторами. По его словам, сейчас крупные игроки приходят к пониманию, что конкурировать на уровне инфраструктуры бессмысленно.

«Ростелеком» планирует обеспечить полное покрытие территории России мультистандартными беспроводными сетями и к 2015 году предоставлять услуги конечным пользователям во всех регионах.

Как сообщалось, стратегия «Ростелекома» предусматривает увеличение доли на российском рынке мобильной голосовой связи по абонентам в 2015 году до 11% с 6% в 2010 году, на рынке мобильного ШПД - до 22% с 9%. «Ростелеком» намерен ежегодно инвестировать в развитие 20% от выручки. На развитие сети проводного ШПД в 2011-2015 годах будет направлено 30% капзатрат, на строительство мультистандартной мобильной сети - 25%.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».