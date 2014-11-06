Авиакомпания "Аврора" в ближайшие годы планирует удвоить парк аэробусов

В настоящее время дальневосточный авиаперевозчик оперирует парком из шести воздушных судов типа А-319

8 ноября 2014 года исполняется один год с момента начала эксплуатации "Авророй" воздушных судов A-319. Ровно год назад первое воздушное судно A319 дальневосточной авиакомпании с бортовым номером VP-BWK совершило посадку в аэропорту Владивосток.

"Именно на этот тип самолетов легла основная нагрузка по выполнению расписания компании. В 2013 году A-319 "Авроры" выполнили 6 тыс. российских и международных рейсов, перевезя на своем борту почти 654 тыс. пассажиров. При этом самолеты А-319 провели в воздухе около 17 тыс. часов, преодолев расстояние в 12,7 млн км", - говорится в сообщении авиакомпании.

Обеспечивают бесперебойную работу аэробусов в "Авроре" более 400 высококвалифицированных пилотов, инженеров и техников, бортпроводников.

На фюзеляже одного из А319 авиакомпании нанесен рисунок амурского тигра. Таким образом, "Аврора" поддерживает реализацию совместной Центром "Амурский тигр" информационной кампании, направленной на привлечение внимания к проблеме сохранения амурского тигра

В 2013 году "Аэрофлот" объединил подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и ОАО "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика. Акции "Владивосток Авиа" были переданы САТ, которая в октябре прошлого года была переименована в ОАО "Авиакомпания "Аврора". В январе 2014 года "Аэрофлот" передал 49% акций "Авроры" в собственность Сахалинской области, оставив в собственном распоряжении 51%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток