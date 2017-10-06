Многие рыбные проекты в регионе являются прожектами

120 тысяч тонн береговых инвестиционных квот не хватит на все проекты желающих капитализировать рыбные миллиарды

В мае 2018 года в российской рыбной отрасли будут определены претенденты на инвестиционные квоты. А пока в кабинетах Росрыболовства разные группы лоббистов пытаются замесить свой рецепт изготовления «рыбного пирога», пишет деловая газета «Золотой Рог». Пока только несколько крупных компаний добилась, того что документация под объекты инвестиций прописалась под их бизнес аппетиты. Речь идет о строительстве траулеров длиной больше 100 метров.

Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ не раз заявлял, что в этом вопросе учитывать интересы средних и небольших предприятий он не намерен. Сельди и минтая в качестве инвестиционных бонусов на всех не хватит. Зато в качестве отступного недовольным участникам рынка, предложили вложиться в развитие береговых производств. И здесь все двери пока открыты. Но все может измениться в ближайшее время. Ведь вложиться в квоты решились не только предприятия, отрезанные от строительства судов, но и предприниматели, понимающие, как легко заработать в сырьевом секторе.

Так, согласно расчетам претендентов на квоты, строительство объекта инвестиций рассчитанного на переработку 50 тыс. тонн рыбы, позволит инвестору получить около 35-38 тыс. тонн биоресурсов. Изначально планировалось, что таких заводов в России будет несколько, а на Дальнем Востоке - один. Причем его параметры были прорисованы еще несколько лет назад, когда Росрыболоство представляло проект дальневосточного рыбного кластера.

В презентации спикера от Росрыболовства Максима КЛЮШИНА это был флагманский завод по выпуску филе минтая индивидуальной шоковой заморозки. На первой очереди завода (2017-2018 годы) планировался выпуск 20 тыс. тонн филе в год для реализации в России и 45 тыс. тонн филе-блоков для прямых поставок на рынки СНГ и Евросоюза. Также Максим Клюшин рассказывал, что будет налажен выпуск замороженных полуфабрикатов, изготовленных из филе минтая, таких как рыбные палочки в панировке, порционные кусочки.

При этом идеологи о рентабельности проекта предпочитали промолчать. Видимо, уже в особо умных головах была концепция представить береговые проекты как малорентабельные и попытаться договориться с государством о мотивации. Попытка удалась, и неслучайно, что именно Максим Клюшин учредил ООО «Приморский рыбопромышленный кластер» зарегистрировав компанию в селе Вольно-Надеждинском. В ее планах – инвестировать 2,7 млрд рублей в строительство завода по переработке минтая в рамках ТОР «Надеждинская».

Однако планы по инвестициям - это только некие цифры. Сегодня у претендентов на перерабатывающие квоты не никакого понимания сроков окупаемости бизнеса переработки. Складывается впечатление, что главная задача - это формирование заявки, направленной на попадание в список «38-тысячников». При этом инвесторы пытаются сформировать у государственных органов лояльную позицию к проектам, мотивируя это тем, что на мировом рынке белой рыбы их будущая продукция будет конкурировать с китайскими перерабатывающими заводами.

«Наши расчеты показывают, что рентабельность переработки в России не высокая. Именно в секторе добычи будет формироваться прибыль, которая пойдет на покрытие возможных операционных убытков береговых заводов. Поэтому государство и поддерживает квотами этот вид бизнеса. На рынке появится готовый и качественный продукт. Но теперь важно понимать, какое количество заявок будет сформировано и будет ли аукцион на понижение. К сожалению, инвестор после подачи заявки не вправе будет скорректировать свой проект. Кроме того, сегодня не понятно, будут ли узаконены требования по технологическому оборудованию. Это может стать фильтром для претендентов, так как часть компаний может заявить переработку ручным трудом. В августе зарегистрировали в ТОР «Надеждинская» ООО «Русский минтай» с уставным капиталом 30 млн рублей. Планируем инвестировать 1,2 млрд рублей в создание в комплекса по переработке минтая мощностью до 50 тыс. тонн в год», - рассказывает предприниматель Денис САРАНА. Компания уже подала заявку в АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» один из рыбопромышленников, сегодня есть один понятный финансовый проект. Если сегодня при покупке компаний с квотами расчет стоимости актива идет по $2, 5 тыс. за тонну минтая, то, вложив чуть больше миллиарда, компания получит квот по рыночной цене на 5 млрд рублей. Если спроецировать стоимость квот на 15 лет, то это будет уже около 30 млрд рублей». То есть сразу после закрепления долей квот капитализация берегового предприятия возрастает в несколько раз.

Именно об этом говорил и директор Южно-Курильского комбината Константин КОРОБКОВ на прошедшей в Санкт-Петербурге панельной сессии. Отрасль, получив такие меры поддержки, получит импульс к развитию. Кто решится на инвестиции в этот период - капитализирует свой бизнес и составит передовой отряд рыбопромышленников нашей страны. Перспектива получения дополнительных квот заманчива».

Получить потенциальную капитализацию в несколько миллиардов рублей за несколько лет - это не только заманчиво, но и очень прибыльно. Отсюда и гигантизм проектов. Точнее, попытка претендентов через правильно составленную заявку получить максимальное количество квот.

Разница в миллиардах между различными проектами на территории ТОР объяснима. Особо проницательные заявляют инвестиции с запасом. То ли что-то знают, то ли перестраховываются.

Однако вернемся к будущим проектам. Их пока особо не раскрывают, поэтому о намерениях претендентов можно судить лишь по персонам и компетенциям, в которых они были замечены. Амбициозный проект Максима Клюшина опирается, скорее всего, на компанию «Ростех». Сам учредитель ранее работал менеджером в компании «Русское море», а позже позиционировал себя как представителя Росрыболовства. Правда, в штате ФАР в списке руководителей такой сотрудник не значился. Но за спиной Максима Клюшина рано или поздно в замаячит рыбодобывающая компания, так как претендовать на инвестиционные квоты могут только наделенные ресурсом пользователи.

Что касается компании «Русский минтай», то ее учредитель - Денис САРАНА, совладелец Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП). Для ВМРП, который контролирует 40% рынка перевалки рыбопродукции, участие в проекте закономерно, так как предприятие получит синергетический эффект.

По предварительной информации, партнером портовиков в проекте станет «Русская Рыбопромышленная Компания». Не станутся в стороне и самый известный рыбный бренд России - группа компаний «Доброфлот», и один из лидеров по объемам добычи в России - компания «Океанрыбфлот». Кроме того, ожидаемо участие сахалинских компаний.

Однако эксперты считают, что потенциальных инвесторов можно условно разделить на две группы: тех, кто имеет компетенции в переработке, и тех, кто обладает только бумажными навыками. Производственники уже высказывают озабоченность. «В прибрежных регионах неразвита инфраструктура, отсутствует избыточная электроэнергия, - утверждал в своем выступлении на рыбном форуме Константин Коробков. - Помимо энергетических мощностей для обеспечения завода потребуется наращивать добычу сырья, решать проблем с отходами, а также синхронизировать проект с ранее принятыми инвестиционными планами предприятия – и все это в условиях цейтнота. Шесть месяцев в наших российских условиях – это очень маленький срок, для того чтобы обдуманно подойти к проектированию такого сложного производственного объекта».

Инвестор Денис Сарана уверен, что сегодня строительство завода в сроки, указанные в постановлении правительства, возможны тольков ТОР, так как государство в этих зонах берет на себя ответственность за коммуникации, включая энергетику и водоснабжение. «Очень вовремя государство на территории Приморья создало ТОР. Для реализации этого проекта в пределах Владивостока было невозможно найти земельный участок и согласовать технические условия», - рассказывает инвестор.

То, что в ТОР реализовать проект будут гораздо легче, уверен управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ. Это один из немногих инвесторов который имеет в активе рыбоперерабатывающей завод в поселке Южно-Морском (является крупнейшим в мире по производству консервированной сайры). «Мы готовим заявку на прибрежный завод, но параметры пока не разглашаем. Наш проект будет реализован на территории ТОР «Большой Камень».

Еще один возможный претендент это бизнес - близкий к ЗАО «Славтранс-Сервис», который возглавляет Андрей ГОЛЛАНДЦЕВ. Этой группой на мысе Назимова во Владивостоке планируется создание оптово-распределительного центра, фабрики рыбной переработки.

Однако сложность в том, что, несмотря на мощный административный ресурс и обещанные инвестиционные деньги корейских компаний, закрепиться в рыбной добыче с иностранным капиталом легально можно только на основе решения ФАС России.

В итоге пул претендентов на раздачу искомых биоресурсов собирается солидный. Вот только квот на все береговые объекты инвестиций - всего 120 тыс. тонн. Следовательно, если будет десять крупных заводов, то пирог придется делить на четвертинки. А это уже совсем другая рентабельность. С другой стороны, требования сегодня пока лояльны. Контролировать выпуск 50 тыс. тонн филе через несколько лет после строительства государство может очень взвешенно и без особого административного фанатизма. Поэтому не исключено, что под занавес сроков подачи заявок, появятся дополнительные требования по оборудованию или иные уточняющие требования, которые, как в случае с проектами судов, отсекут часть ненужных претендентов.

КРОМЕ ТОГО

Свои планы озвучила и компания «Океанрыбфлот», зарегистрированная в Петропавловске Камчатском.

По словам генерального директора «Океанрыбфлота» Евгения НОВОСЕЛОВА, новый вид инвестиционных квот, безусловно, интересен, и предприятие будет участвовать в заявочной кампании: «Мы уже потратили порядка 300 млн рублей для приобретения подходящей площадки для строительства нового завода под инвестиционные проекты».