На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях

«РусГидро» и японская организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) построят в Якутии демонстрационный ветропарк мощностью до 1 МВт в поселке Тикси, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Соответствующее соглашение «РусГидро», NEDO и правительство Республики Саха (Якутия) подписали в среду на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Подписи в документе поставили глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ, глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ и председатель NEDO Казуо ФУРУКАВА.

В рамках договоренностей NEDO разработает ТЭО проекта и поставит в Якутию три ветроэнергетические установки единичной мощностью 300 кВт, а также три дизель-генератора, системы аккумулирования электроэнергии и автоматизированного управления.

Правительство Якутии и «РусГидро» намерены разработать план создания базовой инфраструктуры, в том числе строительства ЛЭП, к моменту завершения разработки ТЭО.

«РусГидро» уже начала проектирование ветряных электростанций ВЭС и строительство фундаментов под установки.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.