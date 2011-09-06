Аэропорты: дело пахнет керосином

На пршлой неделе стало известно, что аэропорты московского авиаузла испытывают проблемы с поставкой авиационного топлива из-за того, что вторую неделю недопоставляется горючее.

«5-10 сентября, если ситуация не изменится, аэропорты могут встать. На прошлой неделе на биржах по продаже топлива было предложено около 5 тыс. тонн авиа-ГСМ, хотя спрос составлял порядка 270 тыс. тонн. В целом при нормальной ситуации на биржах еженедельно торгуется до 30-70 тыс. тонн авиационного топлива», - сказал агентство собеседник агентства. Другой источник добавил, что по вопросу дефицита будет проведено совещание в правительстве с нефтяными компаниями и то, что аэропорты уже обратились с просьбой «распечатать госрезерв». Касаясь ситуации с авиатопливом в аэропортах Москвы, один из источников отметил: «В «Домодедово» запасов в 2 раза больше чем в «Шереметьево», а во «Внуково» запасы ограничены». Он добавил, что причины нехватки авиатоплива связаны с заказом Минобороны.