Производство: стагнация продолжается

Стагнация в обрабатывающих отраслях РФ, которая наблюдается с начала третьего квартала, в августе продолжилась, свидетельствуют данные исследования HSBC.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ, рассчитываемый банком, за прошедший месяц вновь оказался ниже критической отметки в 50 пунктов и составил 49,9 пункта против 49,8 пункта в июле. Как показало последнее исследование, рост производства в августе в России остался вялым на фоне продолжения снижения объема новых заказов, что привело к небольшому, но уже второму за последние три месяца, падению занятости в секторе.