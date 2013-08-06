"Квартал Тихоокеанский": спасибо, что вы с нами!

Уважаемые партнеры и инвесторы «Квартала Тихоокеанский», примите самые искренние поздравления с Днем строителя!

Это наш общий праздник. И спасибо вам за то, что разделяете наши ценности, поддерживаете инициативы и верите в успех проекта.

Вместе с вами мы ввели в эксплуатацию 7-этажный дом клубного типа, а теперь достраиваем 13-этажный монолитно-каркасный корпус 2. И, надеюсь, результат вас радует не меньше, чем нас. Поскольку «Квартал Тихоокеанский» находится в живописной санаторно-курортной зоне и занимает 4 гектара, мы нашли возможность выделить 2,5 га под благоустройство, из которых 1,5 га - лесопарковая зона с реликтовыми деревьями, а на остальной части в скором времени появятся скверы, теннисные корты, детские площадки, велодорожки, зоны для барбекю. Все это заметно выделяет комплекс среди прочих новостроек приморской столицы.

Затевая строительство и выбирая земельный участок, мы сделали ставку не только на экологию и новые технологии домостроения и отделки, обеспечивающие безопасное и комфортное проживание, но и позаботились об инфраструктуре: в непосредственной близости расположены две школы, детский сад, взрослая и детская поликлиники, ботанический сад, благоустроенные пляжи, несколько кафе и ресторанов. Также на территории комплекса будут открыты зона для барбекю, супермаркет, аптека, фитнес-центр, детский развивающий центр с группой дневного пребывания, салон красоты. А для того чтобы наши предложения были более доступны, мы предлагаем рассрочку платежа и вместе с ВТБ-24 реализуем нецелевой ипотечный проект.

Новый 13-этажный корпус распахнет свои двери уже осенью. С учетом ваших пожеланий мы предусмотрели в нем стеклянный панорамный лифт с видом на море, просторные холлы общего пользования, высокие потолки (3,1 метра), витражные окна в пол, позволяющие наслаждаться открывающимися видами, отказались от обычных скучных балконов и лоджий в пользу французских балкончиков. Для автомобилей – подземная паркинг-зона, а сам комплекс будет находиться под круглосуточной охраной.

Накануне Дня строителя от лица всей команды «Квартала Тихоокеанский» желаю вам праздничного настроения, бодрого духа, профессиональных побед и простого человеческого счастья, складывающегося, в том числе, из комфортного жилья, красивого вида из окна, чистого воздуха и приятных соседей!

С уважением, коммерческий директор ЖК «Квартал Тихоокеанский» Наталья НЕРОДЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.