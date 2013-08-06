Дефицит бензина не за горами?

Биржевые цены на бензины в июле взлетели на 25% на фоне дефицита на внебиржевом рынке, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Если на начало июля Регуляр-92 стоил 30272 руб./т, то на 2 августа - уже 37743 руб./т. В таком же диапазоне подорожал Премиум-95 - с 32297 руб./т до 40143 руб./т. Биржевой оборот по Премиум-95 в июле составил 114 тыс. тонн, что вдвое превышает средний показатель за первые шесть месяцев этого года.

"Рекорды июля вызваны возникшим на рынке дисбалансом между спросом и предложением, особенно в сегменте автомобильного бензина", - поясняется в еженедельном обзоре СПбМТСБ. "Весенние попытки отечественных нефтяников отрегулировать цены в соответствии с ростом тарифов и акцизов наступившего года, как это традиционно бывало ранее, обломали интенсивные поставки бензина из Белоруссии.

В результате все первое полугодие 2013 года цены на бензин держались на минимальных уровнях, чему способствовали вялый спрос и избыток предложений… Естественно, что производители развернули продажи на более привлекательные рынки или просто сократили объемы производства, тем более что экспортные цены к июню сформировали премию в размере 3000-4000 руб./т. против внутрироссийских цен. К концу июня внебиржевой внутренний рынок начал испытывать дефицит, покупатели ринулись за товаром на биржу и день ото дня взвинчивали цены", - говорится в обзоре.

Между тем к настоящему времени внутренний рынок с его возросшими ценами сформировал премию по отношению к экспорту на уровне 4000-5000 руб./т. Соответственно, производителям целесообразно возвращать бензин на российский рынок.

Кроме того, Минэнерго РФ на очередном совещании с нефтяными компаниями призвало их выполнять планы по отгрузке бензинов на внутренний рынок и отказаться от экспорта, сообщили Агентству нефтяной информации несколько участников совещания.

В целом июль отразил первые итоги действия совместного приказа Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго о минимальных объемах продаж топлива через биржу. Оборот торгов нефтью и нефтепродуктами в июле 2013 года на СПбМТСБ стал максимальным за всю историю биржевых спот-торгов и составил более 1,5 млн тонн, превысив показатели предыдущего месяца на 63%. Количество сделок выросло по сравнению с июнем в 1,5 раза.

За прошлый месяц на бирже было продано 507,8 тыс. тонн дизтоплива (7,8% от производства), 199,7 тыс. тонн авиакеросина (20,5% от производства) и 100,7 тыс. тонн мазута (1,6% от производства). Таким образом, компании выполнил требования приказа по обеспечению ликвидности торгов топливом.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.