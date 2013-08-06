Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дефицит бензина не за горами?
Биржевые цены на бензины в июле взлетели на 25% на фоне дефицита на внебиржевом рынке, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Если на начало июля Регуляр-92 стоил 30272 руб./т, то на 2 августа - уже 37743 руб./т. В таком же диапазоне подорожал Премиум-95 - с 32297 руб./т до 40143 руб./т. Биржевой оборот по Премиум-95 в июле составил 114 тыс. тонн, что вдвое превышает средний показатель за первые шесть месяцев этого года.
"Рекорды июля вызваны возникшим на рынке дисбалансом между спросом и предложением, особенно в сегменте автомобильного бензина", - поясняется в еженедельном обзоре СПбМТСБ. "Весенние попытки отечественных нефтяников отрегулировать цены в соответствии с ростом тарифов и акцизов наступившего года, как это традиционно бывало ранее, обломали интенсивные поставки бензина из Белоруссии.
В результате все первое полугодие 2013 года цены на бензин держались на минимальных уровнях, чему способствовали вялый спрос и избыток предложений… Естественно, что производители развернули продажи на более привлекательные рынки или просто сократили объемы производства, тем более что экспортные цены к июню сформировали премию в размере 3000-4000 руб./т. против внутрироссийских цен. К концу июня внебиржевой внутренний рынок начал испытывать дефицит, покупатели ринулись за товаром на биржу и день ото дня взвинчивали цены", - говорится в обзоре.
Между тем к настоящему времени внутренний рынок с его возросшими ценами сформировал премию по отношению к экспорту на уровне 4000-5000 руб./т. Соответственно, производителям целесообразно возвращать бензин на российский рынок.
Кроме того, Минэнерго РФ на очередном совещании с нефтяными компаниями призвало их выполнять планы по отгрузке бензинов на внутренний рынок и отказаться от экспорта, сообщили Агентству нефтяной информации несколько участников совещания.
В целом июль отразил первые итоги действия совместного приказа Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго о минимальных объемах продаж топлива через биржу. Оборот торгов нефтью и нефтепродуктами в июле 2013 года на СПбМТСБ стал максимальным за всю историю биржевых спот-торгов и составил более 1,5 млн тонн, превысив показатели предыдущего месяца на 63%. Количество сделок выросло по сравнению с июнем в 1,5 раза.
За прошлый месяц на бирже было продано 507,8 тыс. тонн дизтоплива (7,8% от производства), 199,7 тыс. тонн авиакеросина (20,5% от производства) и 100,7 тыс. тонн мазута (1,6% от производства). Таким образом, компании выполнил требования приказа по обеспечению ликвидности торгов топливом.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Дефицит бензина не за горами?
- Дальневосточникам предлагают пересесть на "ГАЗели"
- Каникулы владивостокского завода Sollers продлятся 11 дней
- «Автоцентр КАМАЗ» – все только начинается
- KATO: история и перспективы эксплуатации на Дальнем Востоке
- Nissan построит завод в Комсомольске-на-Амуре
- "Транснет" доставит груз из США во Владивосток за 16 дней
- "РейлТрансАвто" планирует расширить географию перевозок для компании "Соллерс"
- Федеральная служба по тарифам продлила 35%-ную скидку на перевозку автомобилей между ДВ и Центральной Россией
Новости раздела
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Кадры для промышленности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
П. . . ц!