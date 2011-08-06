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Правила подгонят под икру
Ученые внесут поправки в нормативы выхода икры тихоокеанских лососей на Восточной Камчатке. Причиной корректировки стал рост массы ястыков в нынешнюю путину по отношению к массе всей рыбы.Техническая секция Ученого Совета ТИНРО-Центра рассмотрела вопрос об увеличении нормы выхода ястыков тихоокеанских лососей на Восточной Камчатке в период путины 2011 г.
На сегодняшний день вылов лососей в регионе уже превысил 200 тыс. тонн, обогнав исторический максимум. Помимо максимальных объемов добычи особенностью путины 2011 г. стало и увеличение выхода ястыков (икры в пленке) у тихоокеанских лососей.
Утвержденный в 2010 г. Росрыболовством и прописанный в сборнике ТИНРО-Центра «Нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве икры тихоокеанских лососей Дальневосточного бассейна» норматив в 5,5% (содержание икры от общей биомассы тела) превышен уже сейчас. Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе ТИНРО-Центра, научные сотрудники, присутствующие на судах в районах промысла, в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах отмечают рост массы ястыков по отношению к биомассе рыбы на 1-2%. Например, на судне «Дальмос», осуществляющем лов с начала путины, выход ястыков составил 7,5%.
Данные подтверждаются и рядом предприятий, работавших на Восточной Камчатке: ЗАО «Камчатимплекс» – 6%, СПБ «Хайлюля» – 6,3%, ОАО «Дальрыба» – 6,3%, «Интрарос» – 7,7-7,8%, ПБТФ – 5,8%, ЗАО «Ролиз» – 7,3%. В целом, по данным биологических съемок КамчатНИРО, проходивших в период с 25 июня по 28 июля 2011 г., выход икры в Карагинском заливе составил 6,9%, в Олюторском – 6,2%.
Обычно выход ястыков у самок лососевых планомерно увеличивается от начала к концу путины. Для одного и того же периода выход ястыков существенно изменяется в зависимости от места вылова горбуши. Например, у рыбы, пойманной в реках и устьях, икры больше, чем у рыбы, пойманной в море. Поэтому специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра вынуждены оперативно разрабатывать новые нормы выхода ястыков, учитывающие особенности лососевой путины 2011 г.
Обобщенные данные по всему бассейну будут учтены при создании следующего нормативно-технического сборника ТИНРО-Центра.
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